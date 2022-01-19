Страны Балтии заявили об опасности со стороны России

18:29 18 Январь Киев, Украина

Страны Прибалтики попросили дополнительной военной поддержки у НАТО в надежде, что это может послужить дополнительным фактором сдерживания России.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, 12 января, заявила, что Эстония, Латвия и Литва просят силы НАТО укрепить их страны дополнительной военной поддержкой – техникой и живой силой. Каких конкретно действий опасаются страны Балтии, и о чем шел диалог между ними и руководством Североатлантического альянса неизвестно, но Каллас объяснила данную просьбу, как дополнительный фактор сдерживания России. В свою очередь, как сообщает непровернный источник, один из дипломатов альянса, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что просьба балтийских государств может быть рассмотрена на встрече министров обороны НАТО в середине февраля.

«Очевидно, что Эстония, Латвия и Литва обеспокоены наращиванием российских войск на границе Украины. Они, вероятно, понимают, что также попадают в сферу заинтересованности Путина, а так как военные РФ в Калининграде также укрепляют свои позиции, то им есть чего опасаться. Кроме того, недавно окончательно “определившийся” с союзником бацька, может привлечь войска Белоруссии к исполнению приказов Кремля», - говорит источник.

На прошедшем в среду заседании НАТО – Россия, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс намерен укрепить свои восточные позиции, если Путин продолжит нагнетать военную обстановку на границах Украины или при полномасштабном вторжении российских войск. Так как с октября СМИ говорят о том, что Кремль планирует нападение в конце января – начале февраля, то заявление одного из дипломатов НАТО о рассмотрении просьбы балтийских государств в середине февраля вполне отвечает действительности происходящего.

Угрозы заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко о “непредсказуемых и самых тяжелых последствиях для европейской безопасности в случае, если НАТО не пойдет на условия Путина”, также могли заставить страны Балтии запросить дополнительную военную помощь.