22:06 07 Сентябрь Киев, Украина

Скрытая агрессия со стороны России всегда нависала над мирным небом всего мира. Самым ярким тому подтверждением являются действия правителей трех эпох. Путин не стал исключением и уже успел захватить часть близлежащих территорий.

Как показывают факты, нет никакой необходимости в том, чтобы какие-либо народы нападали на законную территорию России. Путин сделал выводы, что нанимать спецназ ГРУ для организации теракта в собственной стране дело рискованное и рано или поздно становится понятно кто и для чего это делал. Ярким примером служат взрывы жилых домов 4–16 сентября 1999 года, которые помогли выиграть Путину выборы в президенты России и повторно ввести войска в Чечню.

В 2008 году Путин начал действовать по новому плану. Российские СМИ начали вещать на весь мир, что в Абхазии и Южной Осетии ущемляются права русских и что им необходимо помочь стать независимыми. После того как Абхазия и Южная Осетия провозгласили себя независимыми республиками, Россия и остальные, никем не признанные государства, поддерживают их. Начинается масштабное вторжение путинской армии на территорию Грузии, которое планировалась заранее. В итоге - присоединение очередных двух республик к территории России.

В 2014 году сценарий был модернизирован. Теперь местом действия выступила Украина. После свержения президента Россия вводит ЧВК Вагнера в Крым и утверждает, что их войск на территории Украины нет, а также, что Крым является Украинским. Однако подчеркивает тот факт, что украинцы дискриминируют русских в Крыму. Спустя некоторое время, Путин говорит, что Крым всегда был русским, проводит референдум по правилам выборов в России и аннексирует Крым. После чего дает указание российским пропагандистским СМИ обнародовать несуществующие жалобы российского населения на притеснение со стороны украинцев и вводит войска на восток Украины. Тот факт, что Россия вторглась в Украину, признает весь мир, кроме Путина.

Теперь настало время другой постсоветской страны. Накануне выборов в президенты Беларуси, Путин поручает Пригожину отправить отряды из ЧВК Вагнера для тайных операций по дестабилизации положения в стране, что в конечном итоге должно привести к вводу войск и оккупации всей Беларуси. Однако мировое сообщество уже читает планы Кремля загодя. Народ Беларуси также понимает всю ситуацию и максимально сознательно относиться к происходящему, не переступая черту закона. В случае открытия огня по мирным протестующим западные союзы будут обязаны вступиться за безоружный народ.

Как долго продлится агрессия Путина против мирных соседей? Сколько еще Кремль будет прикрываться лживыми лозунгами и оправданиями? Уже сейчас можно видеть, что сами россияне осуждают действия их кровавого президента. Пока Путин старается расширить границы России, внутри страны система трещит по швам и ржавые шестеренки начинают выпадать. По данным мировой статистической организации, вскоре Россия распадется на мелкие государства, что приведет к полному краху путинского режима.