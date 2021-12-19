23:55 02 Декабрь Киев, Украина

ведет войну против Украины. При этом Кремль утверждает, что он не является стороной конфликта в войне в Донбассе, а Киев должен придерживаться Минских договоренностей , чтобы урегулировать ситуацию. Нормандский формат, созданный при участии Германии и Франции , не устраивает Россию , так как она воспринимается в нем , как вторая сторона конфликта. Недавно глава МИД РФ Сергей которое не укладывается в Нормандский формат и без которого Россия не собирается дальше продолжать разговор.



17 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров в одностороннем порядке обнародовал переписку, со своими немецкими и французскими коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, относительно возможного возобновления переговоров в рамках Нормандского формата. Перезапуск провалился, потому что Кремль поставил неприемлемые условия для других участников.

Целью этой переписки была подготовка встречи министров иностранных дел, стран-участников Нормандского формата. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступал за то, чтобы эта встреча министров была проведена, а за ней последовала встреча президентов четырех стран. Россия соглашалась, при условии, что будет заплачена непомерно высокая цена. Восьмой год Россия войну против Украины. При этом Кремль утверждает, что он не является стороной конфликта в войне в Донбассе, а Киев должен придерживаться Минских, чтобы урегулировать ситуацию. Нормандский формат, созданный при участии, не устраивает, так каквоспринимается в, как вторая сторона конфликта. Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с предложением,не укладывается в Нормандский формат и безРоссия не собирается дальше продолжать разговор.17 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров в одностороннем порядке обнародовал переписку, со своими немецкими ии Жан-Ивом Ле Дрианом, относительно возможного возобновления переговоров в рамках Нормандского формата. Перезапуск провалился, потому что Кремль поставил неприемлемые условия для других участников.Целью этой переписки была подготовка встречи министров иностранных дел, стран-участников Нормандского формата. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступал за то, чтобы эта встреча министров была проведена, а за ней последовала встреча президентовстран. Россия соглашалась, при условии, что будет заплачена непомерно высокая цена.

В своем первом просочившемся сообщении 29 октября Лавров потребовал, чтобы заключительный документ предлагаемой встречи был согласован еще до ее проведения и что он должен содержать совместные российско-германо-французские рекомендации Киеву и, так называемым, « Л-ДНР » , как “ сторонам конфликта ” .



Согласно “ предложениям ” Лаврова, после соглашения с которыми, Россия будет участвовать в Нормандском формате , “ ответственность за выполнение Минских договоренностей возлагается исключительно на Украину и ОРДЛО . Эти стороны должны согласовать между собой, в Контактной группе, план действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими договоренностями , которые составляют единственную основу без альтернативы.

В рамках Плана действий Киев и «Л-ДНР» должны обсудить в Контактной группе все правовые аспекты будущего статуса ОРДЛО и в кратчайшие сроки ввести в действие все необходимые правовые акты, включая поправки в конституцию Украины, которые касаются снижения критериев оценки качества местных выборов.