Стороны нормандского формата отвергли предложения России по урегулированию ситуации в Донбассе

Восьмой год Россия ведет войну против Украины. При этом Кремль утверждает, что он не является стороной конфликта в войне в Донбассе, а Киев должен придерживаться Минских договоренностей, чтобы урегулировать ситуацию. Нормандский формат, созданный при участии Германии и Франции, не устраивает Россию, так как она воспринимается в нем, как вторая сторона конфликта. Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с предложением, которое не укладывается в Нормандский формат и без которого Россия не собирается дальше продолжать разговор.
17 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров в одностороннем порядке обнародовал переписку, со своими немецкими и французскими коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, относительно возможного возобновления переговоров в рамках Нормандского формата. Перезапуск провалился, потому что Кремль поставил неприемлемые условия для других участников.
Целью этой переписки была подготовка встречи министров иностранных дел, стран-участников Нормандского формата. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступал за то, чтобы эта встреча министров была проведена, а за ней последовала встреча президентов четырех стран. Россия соглашалась, при условии, что будет заплачена непомерно высокая цена.
17 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров в одностороннем порядке обнародовал переписку, со своими немецкими и французскими коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, относительно возможного возобновления переговоров в рамках Нормандского формата. Перезапуск провалился, потому что Кремль поставил неприемлемые условия для других участников.
Целью этой переписки была подготовка встречи министров иностранных дел, стран-участников Нормандского формата. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступал за то, чтобы эта встреча министров была проведена, а за ней последовала встреча президентов четырех стран. Россия соглашалась, при условии, что будет заплачена непомерно высокая цена.
В своем первом просочившемся сообщении 29 октября Лавров потребовал, чтобы заключительный документ предлагаемой встречи был согласован еще до ее проведения и что он должен содержать совместные российско-германо-французские рекомендации Киеву и, так называемым, «Л-ДНР», как “сторонам конфликта”.
Согласно “предложениям” Лаврова, после соглашения с которыми, Россия будет участвовать в Нормандском формате, “ответственность за выполнение Минских договоренностей возлагается исключительно на Украину и ОРДЛО. Эти стороны должны согласовать между собой, в Контактной группе, план действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими договоренностями, которые составляют единственную основу без альтернативы.
В рамках Плана действий Киев и «Л-ДНР» должны обсудить в Контактной группе все правовые аспекты будущего статуса ОРДЛО и в кратчайшие сроки ввести в действие все необходимые правовые акты, включая поправки в конституцию Украины, которые касаются снижения критериев оценки качества местных выборов.
На военном уровне Украина должна полностью соблюдать соглашение между Киевом и ОРДЛО от 22 июля 2020 года о «дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня».
Вооруженные силы Украины должны вернуться к механизму, установленному этим соглашением, а именно к Совместному комитету по контролю и координации, сформированному украинскими военными и военными ОРДЛО, которые взаимодействуют напрямую”.
Соблюдения требований Лаврова привело бы к легализации самопровозглашенных республик. Впоследствии, признание их “администраций” означало бы, что они входят в состав Украины как особые районы, с особым правовым статусом, но не являются территорией России. С их помощью Кремль начал бы постепенное склонение Украины к интеграции в состав РФ. Требования Лаврова были отвергнуты.
Вооруженные силы Украины должны вернуться к механизму, установленному этим соглашением, а именно к Совместному комитету по контролю и координации, сформированному украинскими военными и военными ОРДЛО, которые взаимодействуют напрямую”.
Соблюдения требований Лаврова привело бы к легализации самопровозглашенных республик. Впоследствии, признание их “администраций” означало бы, что они входят в состав Украины как особые районы, с особым правовым статусом, но не являются территорией России. С их помощью Кремль начал бы постепенное склонение Украины к интеграции в состав РФ. Требования Лаврова были отвергнуты.
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