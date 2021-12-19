Столтенберг прокомментировал модернизацию ракетного оружия РФ

17:16 26 Март Киев, Украина





“В Европе мы видели размещение Россией ядерного оружия среднего радиуса действия, что привело к разрушению договора РСМД. Это оружие может достичь всех городов Европы. Оно сокращает время предупреждения и может использоваться в двух вариантах (ядерном и неядерном), его труднее отследить, потому что оно размещается на мобильных платформах. И частично способствовав смерти договора РСМД, Россия также снизила порог для применения ядерного оружия в любом потенциальном конфликте”, - заявил Йенс



Йенс Столтенберг подтвердил, что модернизация Россией ракетного вооружения воспринимается как вызов для НАТО. Все обеспокоены беспрерывным наращиванием военного потенциала Москвой. Известно, что Кремль ведет разработку гиперзвукового оружия, а также модернизирует мобильные системы запуска ракет с воды и с воздуха. Россия подтолкнула своего партнера по РСМД к расторжению договора, так как разместила ракеты средней дальности. Расстояние, на которое они способны донести свой заряд, покрывает все города Европы.“В Европе мы видели размещение Россией ядерного оружия среднего радиуса действия, что привело к разрушению договора РСМД. Это оружие может достичь всех городов Европы. Оно сокращает время предупреждения и может использоваться в двух вариантах (ядерном и неядерном), его труднее отследить, потому что оно размещается на мобильных платформах. И частично способствовав смерти договора РСМД, Россия также снизила порог для применения ядерного оружия в любом потенциальном конфликте”, - заявил Йенс Столтенберг , генеральный секретарь НАТО , журналистам на встрече с главами МИД Альянса.Йенс Столтенберг подтвердил, что модернизация Россией ракетного вооружения воспринимается как вызов для НАТО. Все обеспокоены беспрерывным наращиванием военного потенциала Москвой. Известно, что Кремль ведет разработку гиперзвукового оружия, а также модернизирует мобильные системы запуска ракет с воды и с воздуха.

Агрессия России в Черноморском регионе не осталась незамеченной. По словам Столтенберга, НАТО усилило свое присутствие благодаря нескольким странам. В Болгарии, Румынии и Турции уже базируются войска Альянса. Также, Североатлантический блок активизировал сотрудничество с ценными партнерами – Грузией и Украиной.



Генеральный секретарь НАТО считает Россию страной агрессором. Он подчеркнул, что очень важно донести четкий посыл до Москвы: “Нападение на одного из нас, это нападение на всех”. Пока Путин наращивает военный потенциал, он остается угрозой не только для североатлантического региона, как главного противника Востока, но и для остальных стран, которые остаются вне защиты НАТО и не подконтрольны РФ.

Столтенберг сделал достаточно громкое заявление, как будто продолжая слова Байдена “Путин убийца”, о России, как о государстве, в целом: “агрессивные действия России представляют собой угрозу, а терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас”.

Ответная реакция НАТО на постоянную военную агрессию со стороны России неизбежна. Вряд ли страны вступят в вооруженное противостояние официально и открыто. Однако такие заявления и обвинения снижают порог применения ядерного оружия, как заявил на пресс-конференции Йенс Столтенберг.