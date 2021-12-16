Столтенберг предлагает глобализировать НАТО

НАТО в свете усиления роли Китая в мире должна активнее сотрудничать с такими партнерами, как Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в своем интервью от 13 июля 2020 года.
Генсек альянса также подверг критике действия Пекина в Гонконге, а именно принятие закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР. "Китай тем самым демонстрирует то, что не разделяет наши представления о ценностях", - считает он. По его мнению, новый закон "подрывает идею "одна страна - две системы".
В то же время Столтенберг подчеркнул, что "Китай для НАТО не является новым противником".
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