Стоимость российской нефти опустилась ниже “потолка цен”

20:16 16 декабря Киев, Украина





Решение Европарламента установить верхний лимит стоимости нефти марки «Urals» на отметке в 60 долларов за баррель вызвало неоднозначные реакции. С одной стороны, цена на энергоресурс снизилась более чем на 25% от средних показателей рынка. Однако такая стоимость по-прежнему превышает себестоимость добычи нефти в три раза. Нефтяное эмбарго ЕС вступило в силу 5 декабря. До этого, Европейский Союз установил предел на нефть марки «Urals». Все это привело к падению стоимости российской нефти до уровня едва превышающего окупаемость энергоресурса. «Через несколько месяцев, цена на углеводороды агрессора должна снизиться еще больше, так как ЕС готовит новый пакет санкций, а с февраля 2023 года вступит в силу запрет на закупку российских нефтепродуктов», - комментируют ситуацию эксперты.Решение Европарламента установить верхний лимит стоимости нефти марки «Urals» на отметке в 60 долларов за баррель вызвало неоднозначные реакции. С одной стороны, цена на энергоресурс снизилась более чем на 25% от средних показателей рынка. Однако такая стоимость по-прежнему превышает себестоимость добычи нефти в три раза.



«Ситуаций сильно изменилась после того, как 5 декабря заработало нефтяное эмбарго ЕС. Рынок моментально отреагировал снижением цены до 43,77 долларов за баррель «Urals». Так как теперь Запад отказался от российской нефти, желающих ее приобрести не так много и агрессору пришлось снижать цену. Ожидается, что эмбарго на нефтепродукты, которое должно заработать в феврале 2023 года, должно еще больше снизить стоимость черного золота из РФ», - считают экономисты.



Естественно, что в таких условиях, Кремлю необходимо чем-то компенсировать дефицит от потери объемов поставок углеводородов. «Нефть и газ приносят России больше половины доходов в бюджет, то единственной возможной альтернативой служит смена импортера. Кремль не прекращает попыток нарастить продажу углеводородов в Азию. Это, в свою очередь, влечет за собой необходимость переоборудования и создания новой инфраструктуры, ведь 75% всей нефти России отправлялось через морские порты на западе страны. Перестройка транспортной инфраструктуры не только займет длительное время, но и повысит себестоимость добываемой нефти приблизительно на 10 долларов за баррель», - утверждают специалисты.



Кроме того, до конца 2022 года, Европейский совет утвердить новый, пакет секторальных и персональных санкций против России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министрами иностранных дел ЕС было принято решение ввести ограничения против 200 физических лиц, а также сократить торговлю химическими компонентами, нервнопаралитическими веществами, электронным и программным обеспечением, которое можно использовать с двойной целью.



«Нет оснований полагать, что Запад забыл о войне и перестал поддерживать Украину. Новые санкции, а также невозможность получать сверхприбыль от продажи энергоресурсов сильно бьют по возможностям Кремя продолжать войну. Агрессора лишают главного источника дохода, а значит, уже весной можно будет наблюдать настоящею агонию путинского режима», - пишут аналитики.