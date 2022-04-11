США вывели на орбиту спутник, возможности которого засекречены

15:44 14 ноября Киев, Украина

Секретные войны уже давно захватили космическое пространство. Спутники-шпионы стали обыденной реальностью и никого не удивляют, кроме тех, против кого они направлены. Как стало известно, в США с мыса Канаверал была запущена тяжелая ракета-носитель AtlasV с секретным спутником NROL-101 Национального управления военно-космической разведки США. Запуск провела компания United Launch Alliance в ночь на субботу, 14 ноября.

О целях, орбите, размере и других характеристиках спутника, стоимость которого оценивается в миллиард долларов, не сообщается.

Миссия и возможности спутников данного типа засекречены.

По имеющимся данным, тяжелый космический аппарат NROL-101, вес которого достигает шести тонн, является спутником радиоэлектронной разведки.

Напомним, на прошлой неделе Китай запустил в космос первый в мире тестовый спутник сети 6G.

А до этого в Китае совершила первый полет новая частная ракета-носитель CERES-1, предназначенная для коммерческого использования. Она доставила один спутник на заданную орбиту.