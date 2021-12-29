США выразили обеспокоенность по поводу ожидания российской агрессии

20:37 27 Декабрь Киев, Украина

Западные союзники Киева продолжают выражать озабоченность по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты “обеспокоены сообщениями о нетипичной российской военной деятельности”.

20 ноября украинский генерал Кирилл Буданов заявил в интервью, что у него есть доказательства планов России вторгнуться в Украину в январе – феврале 2022 года. По его словам, вторжение будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки по технике с последующей высадкой десанта в Одессе и Мариуполе. Днем ранее министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с главой Пентагона подтвердил, что данные разведки о рисках возможного нападения Москвы, полученные Украиной, совпадают с данными, полученными разведчиками из НАТО.

Эти сообщения выглядят особенно тревожно на фоне статьи в «Актуальных комментариях» от 20 ноября, написанной бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым. В ней Сурков отмечает спонтанный рост социальной напряженности в России, но умалчивает об истинных причинах этой тенденции, объясняя это лишь абстрактным “вторым законом термодинамики” и “естественным ростом энтропии”. В то же время Сурков выступает против “либеральных экспериментов” и призывает к экспорту хаоса “для уничтожения его на чужой территории”. Кремлевский идеолог прямым текстом пишет, что идеальный рецепт - объединить “соотечественников” и разделить “чужаков”, что позволит РФ “управлять ими обоими”. В то же время он заявляет, что “для России постоянная экспансия - это не просто одна из идей, а истинная суть нашего исторического существования”, и страна не знает, как выжить иначе. Далее Сурков открыто признает, что “крымский консенсус является ярким примером консолидации общества путем раздачи хаоса в соседней стране”, а “жалобы Брюсселя и Вашингтона на вмешательство Кремля показывают, что наше государство не утратило имперских инстинктов”.

Весьма вероятно, что Украина снова станет главным плацдармом для этой “внешней экспансии хаоса”, особенно с учетом того, что кремлевские политологи не перестают твердить о “крахе Украинского государства”. Сурков также ранее курировал политику России в отношении Украины. Ему обвиняют в создании плана «Шатун. Об этом, по данным СМИ, стало известно благодаря украинским хакерам, которые взломали личную переписку Суркова. СБУ и тогдашний советник главы МВД Антон Геращенко подтвердили подлинность документа.

Согласно плану, Сурков предлагал дестабилизировать Украину и “раскачивать” общество, имитируя масштабные антикоррупционные расследования, привлекая российских агентов, а также организовывая “тарифные майданы”, с требованиями против роста цен на коммунальные услуги и сепаратистские движения в регионах. Независимо от подлинности документа, эта стратегия хорошо вписывается в российскую модель «гибридной войны». Зная “специализацию” Суркова в создании “политических провокаций”, можно предположить, что его нынешняя статья также посвящена нагнетанию военной агрессии для дестабилизации Украины изнутри.

Такого же мнения придерживаются несколько украинских экспертов. Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что на этот раз украинцам не стоит опасаться очередного вторжения со стороны России. По его словам, Путин предпочитает атаковать, когда этого никто не ожидает, и “создается впечатление, что он просто устраивает шоу”.

С ним согласен Александр Данилюк, который возглавляет Центр оборонных реформ и является координатором платформы по противодействию гибридным угрозам Украина-НАТО. По его словам, статья Суркова — часть общего плана Кремля по принуждению Запада к миру на условиях Кремля. Эксперт считает, что преднамеренное нагнетание напряженности должно, по расчетам Москвы, создать благоприятные условия для переговоров с Западом, прежде всего с США, и добиться “деэскалации путем нагнетания военной угрозы”. В то же время Данилюк убежден, что Россия не откажется от гибридных методов, а значит, следует ожидать политической дестабилизации в Украине. По мнению эксперта, политический кризис может возникнуть из-за искусственного создания недоверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его окружению, а возможный социальный протест будет иметь под собой фундамент повышения цен на коммунальные услуги и перебоями в подаче тепла и электроэнергии. Подручными Кремля в этом вопросе будут украинские олигархи.

По словам Георгия Логвинского, бывшего депутата украинского парламента и вице-президента ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы), Украине и Западу также следует ожидать активизации России на других фронтах «гибридной войны»: в экономической и международно-правовой сферах. Ярким примером экономической войны, по словам бывшего депутата, является искусственное повышение цен на природный газ, созданное для давления Европу, с целью ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2».

Что касается международной правовой арены, Логвинский отметил усиливающиеся попытки Москвы дискредитировать нынешнего украинского судью в Европейском суде по правам человека и отложить рассмотрение исков, поданных против России. Бывший парламентарий предупреждает, что российским агентам в украинских силовых структурах выгодно нарушать правовые нормы, чтобы дискредитировать имидж страны в глазах международного правозащитного сообщества. Еще одним следствием такой тактики может стать подрыв доверия украинцев к европейским институтам и самой идее европейской интеграции.

Как бы то ни было, украинские эксперты, такие как Логвинский и Данилюк, отмечают, что страна готова отразить любые «гибридные атаки» России. И любые новые попытки эскалации закончатся не переговорами и уступками, а жесткими санкциями против России.