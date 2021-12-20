США создает спецгруппу по борьбе с кибермошенничеством

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"В связи со сближением совершенных в киберпространстве и традиционных финансовых преступлений Секретная служба США официально объединяет Специальную группу по борьбе с электронными преступлениями и Специальную группу по борьбе с финансовыми преступлениями в одну сеть под названием Специальная группа по борьбе с кибермошенничеством", - говорится в заявлении.

Секретная служба США объявила, чтоотдельную спецгруппу для борьбы с кибермошенничеством. Об этом сообщаетсяпресс-релизе службы.

В Секретной службе США отметили, что работа по обнаружению и предотвращению финансовых преступлений в киберпространстве, проводившаяся с марта этого года в соответствии с мерами, которые будет применять образованная спецгруппа, привела к впечатляющим результатам. В частности, службе удалось пресечь действие сотен мошеннических схем, связанных с вызываемым новым коронавирусом заболеванием (COVID-19), остановить незаконные продажи в интернете украденных тестов на коронавирусную инфекцию, а также оказать противодействие орудующим на международном уровне мошенникам, целью которых были госпрограммы США по борьбе с безработицей.

Согласно пресс-релизу, в настоящее время в работе созданной спецгруппы принимают участие 42 подразделения на территории Соединенных Штатов, а также штабы в Риме и Лондоне. Секретная служба в будущем планирует увеличить количество офисов в США и по всему миру до 160.