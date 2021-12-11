США: Россия проводит тайные испытания оружия в космосе

10:43 24 Июль Киев, Украина

США и Великобритания обвиняют Россию в проведении испытаний космического оружия. По предположению спецслужб этих стран, оно предназначается для уничтожения спутников.



В заявлении Космического командования США говорится, что 15 июля Россия вывела на земную орбиту аппарат "Космос-2543". Далее от него отделился еще один аппарат, назначение которого неясно.

В командовании говорят, что имеют доказательства того, что это именно испытания противоспутникового оружия, и это уже не первая миссия - в 2017 году РФ также запустила аппарат, который использовала не по тому назначению, что было заявлено официально.

"Это является еще одним свидетельством постоянных усилий России по разработке и испытания космических систем, а также соответствует опубликованной военной доктрине Кремля по использованию оружия, которое угрожает американским и союзным космическим мощностям", - сказал генерал Джон В. "Джей" Рэймонд, главнокомандующий Космических сил США.

Вице-маршал авиации Великобритании Харви Смит также обвинил Москву в испытании космического оружия. По его словам, такие действия России могут поставить под угрозу мирное использование космоса, потому что из-за обломков существует опасность для систем, от которых зависит весь мир.