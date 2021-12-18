США планирует вывести военных из Сирии

Военный генерал заявил о том, что для вывода войск из Сирии необходим не только приказ военного командования, но и политическая воля властей.

Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил о том, что американские военные не намерены вечно оставаться в Сирии, но для завершения их пребывания в этой стране необходимо политическое решение.

"Я не думаю, что мы будем оставаться в Сирии вечно, но я и не знаю, как долго мы пробудем в Сирии, - сказал он. - Это будет политическое решение, а не решение военных", - сказал он, выступая в американском Институте мира.

При этом Маккензи подчеркнул, что до тех пор, пока военные США находятся в Сирии, они будут "усиленно работать над тем, чтобы покончить с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ).

В конце июня спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают на данном этапе вариант вывода своих войск из Сирии. По его словам, американские вооруженные силы остаются и на северо-востоке Сирии, в зоне Эт-Танф на границе с Иорданией.