США объявили о готовности к переговорам с Россией по вопросам безопасности

22:46 01 Февраль Киев, Украина

“ о гарантиях безопасности ” . Одновременно НАТО передала Москве свой отдельный письменный отказ. И Вашингтон, и Брюссель не откажут Украине и Грузии, вправе добиваться членства в НАТО. Это привело к еще большему напряжению военной ситуации между Западом и Россией, в том числе и на море.



США и их союзники готовы вести диалог с Россией по вопросам безопасности и добиваться соглашений о контроле над вооружениями. Министр иностранных дел России Сергей Лавров публично отреагировал на меморандум Вашингтона : “ Документ может стать основой для серьезных переговоров, но по второстепенным вопросам ” . Меморандумы США и НАТО не отвечают, по словам Лаврова, основным требованиям России: полный официальный запрет на дальнейшее расширение НАТО и возможное размещение в Европе вооружений, которые Кремль считает личной угрозой для себя. В среду, 26 января, посол США в Москве Джон Салливан лично передал в МИД России меморандум, содержащий официальный отказ США на требования Россиио гарантиях безопасности. Одновременно НАТО передала Москве свой отдельный письменный отказ. И Вашингтон, и Брюссель не откажут Украине и Грузии, вправе добиваться членства в НАТО. Это привело кбольшему напряжению военной ситуации между Западом и Россией, в том числе и на море.Документ может стать основой дляпереговоров, но по второстепенным вопросам. Меморандумы США и НАТО не отвечают, по словам Лаврова, основным требованиям России: полный официальный запрет на дальнейшее расширение НАТО и возможное размещение в Европе вооружений, которые Кремль считает личной угрозой для себя.

Кремль, вероятно, вскоре даст ответ на меморандумы, но Министерство иностранных дел не является главным лицом , принимающим решения в России. Лавров , вероятно, еще не знает, объявит ли его правительство документы США и НАТО провокациями западных “ разжигателей войны ” или же Кремль официально примет их в качестве основы для будущих переговоров по региональной безопасности и контролю над вооружениями. Два западных ответа будут детально рассмотрены множеством российских министерств, ведомств и спецслужб, чтобы прийти к единому решению. Конечные результаты будут представлены президенту Владимиру Путину, который, по словам Лаврова, и примет окончательное решение. Скорее всего, это произойдет на заседании Совета безопасности России под председательством самого Путина.

Пока дипломаты спорт об окончательном решении, российские военные проводят все более масштабную серию военных учений на суше, в воздухе и на море. Войска Восточного военного округа перебрасываются с Дальнего Востока России воздушным и железнодорожным транспортом в Белоруссию. Российские силы останутся в РБ как минимум до конца февраля 2022 года и проведут совместные учения «Союзная Решимость 2022», официально направленные на подготовку к отражению “ возможной внешней агрессии и подавлению террористической деятельности ” . Южный и Западный военные округа находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в зимнее время перебрасывая силы в полевые лагеря в боевом порядке. Добровольцы-контрактники резерва Национальной боевой армии призваны на службу в Московский военный округ (МВО). По сообщениям, около 9 тыс. этих солдат, уже завербованы. В учениях принимали участие истребители и бомбардировщики 4-й армии Южного военного округа (ЮВО) ВКС России, Черноморского флота и Каспийской флотилии (обе под командованием ЮВО). Балтийский флот, входящий в состав Западного военного округа (ЗВО) отправил в море около 20 боевых кораблей, как и Северный флот. Российский флот начал серию крупных учений в разных местах, в которых , как сообщается, участвуют “ более 10 тыс. человек и более 140 кораблей ” .

комплексный план по сосредоточению двух крупных группировок военно-морских сил в Средиземном и Черном морях. Ракетный крейсер «Варяг» вместе с фрегатом и танкером Тихоокеанского флота в декабре вышел из Владивостока и направился в Индийский океан. К 18 января 2022 года корабли достигли Ирана и провели учения в Оманском заливе и Аравийском море с иранскими и китайскими боевыми кораблями. Оттуда группа «Варяг» планирует выйти через Суэцкий канал в Средиземное море. В то же время к Гибралтару для выхода в Средиземное море подходят шесть российских больших десантных кораблей. В апреле прошлого года Россия собрала в Черном море более 20 десантных кораблей и отработала высадку десанта с воздуха и моря морской пехотой и десантниками, при этом около 10 тыс. военнослужащих с тяжелым вооружением отправились в первой волне на берег крымского полигона. Сегодня десантные корабли, возможно, вновь сосредоточатся в Черном море, а «Варяг», вооруженный управляемыми противокорабельными ракетами, будет дополнять подводные лодки и боевые корабли постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море вместе с ракетным крейсером Черном море и в Восточном Средиземноморье ее военно-морские силы пользуются прикрытием с воздуха и поддержкой авиабаз в Крыму, на Кавказе и в Сирии. Бомбардировщики Ту-22М3 «Backfire» , специально предназначенные для нападения на авианосцы США, могут быть переброшены в Сирию вместе с истребителями МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинзал». Минобороны России разработалоплан по сосредоточению двух крупных группировок военно-морских сил в Средиземном иморях. Ракетный крейсер «Варяг» вместе с фрегатом и танкером Тихоокеанского флота в декабре вышел из Владивостока и направился в Индийский океан. К 18 января 2022 года корабли достигли Ирана и провели учения в Оманском заливе и Аравийском море с иранскими и китайскими боевыми кораблями. Оттуда группа «Варяг» планирует выйти через Суэцкий канал в Средиземное море. В то же время к Гибралтару для выхода в Средиземное море подходят шесть российских больших десантных кораблей. В апреле прошлого года Россия собрала вморе более 20 десантных кораблей и отработала высадку десанта с воздуха и моря морской пехотой и десантниками, при этом около 10 тыс. военнослужащих свооружением отправились в первой волне на берег крымского полигона. Сегодня десантные корабли, возможно, вновь сосредоточатся вморе, а «Варяг»,управляемыми противокорабельными ракетами, будет дополнять подводные лодки и боевые корабли постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море вместе с ракетным крейсером «Москва» , а также фрегатами и корветами Черноморского флота и Каспийской флотилии. У России нет ни одного боеспособного авианосца, но вморе и в Восточном Средиземноморьевоенно-морские силы пользуются прикрытием с воздуха и поддержкой авиабаз в Крыму, на Кавказе и в Сирии. Бомбардировщики Ту-22М3, специально предназначенные для нападения на авианосцы США, могут быть переброшены в Сирию вместе с истребителями МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинзал».



Со своей стороны, Пентагон перебросил в Средиземное море авианосную группу USS Harry Truman, которая в условиях перестрелки, вероятно, станет главной целью для российской оперативной группы, собирающейся в тех же водах. В условиях возможной эскалации с Украиной Россия сочтет крайне важным не допустить вмешательства военно-морских сил НАТО , поэтому она будет стремиться помешать USS Harry Truman проецировать авиацию в Черноморском регионе. Таким образом, можно ожидать, что российская военно-морская оперативная группа и авиация будут следить за USS Harry Truman, готовясь к внезапному нападению, если будет получен приказ потопить или вывести из строя плоскодонку. Суперавианосец США, в свою очередь, будет защищен как американскими, так и союзными эсминцами и фрегатами.