США и Япония примут участие в совместных учениях по кибербезопасности

10:08 06 Август Киев, Украина

Япония будет участвовать в новых учениях, направленных на обеспечение кибербезопасности. Власти уже приняли соответствующее решение.

Япония вошла в список стран, которые будут принимать участие в совместных с США и странами Европы учениях по кибернетической безопасности. Учения должны пройти осенью этого года. Об этом в четверг сообщила крупнейшая газета страны

Отмечается, что сценарий будет предполагать защиту от масштабных кибернетических атак на государственные объекты, связанные с энергетикой и передачей данных. Изначально предполагалось, что участники прибудут в Токио для участия в международных учениях, однако из-за ситуации с распространением коронавируса, мероприятие может перейти в формат телеконференции.

В учениях примут участие, в частности, США, Великобритания, Франция, Австралия. Япония впервые принимает участие в подобного рода учениях.