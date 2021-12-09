США и Австралия планируют создавать гиперзвуковое оружие

23:08 28 Июль Киев, Украина

США проявляет заинтересованность в развитии Австралии как страны, обладающей гиперзвуковым оружием. Это связано с желанием контролировать ситуацию ряда стран в регионах двух океанов.

О возможности совместного с Австралией гиперзвукового оружия сообщил министр обороны США Марк Эспер.

«У нас состоялось обсуждение очень широкого круга вопросов относительно потенциала США и относительно потенциала Австралии. И нашего желания продвинуть его [потенциал Австралии], будь то [в сфере] гиперзвуковых [вооружений] или любых иных типов средств», — заявил глава Пентагона.

Эту идею Эспер озвучил в своем выступлении на совместной пресс-конференции глав внешнеполитических и военных ведомств США и Австралии по итогам нового раунда их переговоров в формате "2+2" в Вашингтоне.

«Мне кажется, это важно, когда мы размышляем на будущее, как сдерживаем плохое поведение в регионах Индийского и Тихого океанов и как мы защищаем международный порядок, основанный на правилах. В данном случае — конкретно применительно к Китаю», — отметил Эспер.

Эспер также приветствовал новую оборонную стратегию Австралии, выразив мнение, что Канберра за счет ее реализации станет еще более активным партнером Вашингтона «в плане защиты основанного на правилах международного порядка».

«И это будет включать полный спектр потенциалов и стратегий, которые мы намерены вместе выкатить в предстоящие годы», — подчеркнул глава Пентагона. Он оставил без ответа вопросы о том, рассматривались ли на нынешних встречах перспективы развертывания на территории Австралии ракет средней и меньшей дальности США, переброски на континент дополнительного числа американских воинских подразделений.

В свою очередь, министр обороны Австралии Линда Рейнолдс уточнила, что на состоявшихся консультациях изучались возможности сотрудничества не только по гиперзвуковому оружию, но и по системам космического базирования.