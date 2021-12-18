США: Адвокат готовит апелляцию для российского хакера

11:28 15 Июль Киев, Украина

Российского class="word">хакера, который обвиняется в краже личных данных, полученных путем нелегального проникновения в компьютерные системы, признали виновным. В настоящее время защитник Евгения Никулина рассматривает перспективы и возможности подачи апелляционной жалобы. Об этом стало известно вчера, из сообщения class="word">адвоката Аркадия Буха, который осуществляет защиту Никулина.

"Обычно суд отводит 10 дней на подачу уведомления о намерении подать апелляцию, - пояснил он. - Сейчас мы рассматриваем имеющиеся у нас возможности, но, скорее всего, подадим апелляцию уже после оглашения приговора". Федеральный судья Уильям Алсап планирует огласить приговор 29 сентября.

Власти США инкриминируют россиянину ряд преступлений, в том числе незаконное проникновение в компьютерные системы и кражу личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. На родине его обвинили в краже через интернет $3,4 тыс. в 2009 году.

Чехия в марте 2018 года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. Вскоре после этого он предстал перед судом в Сан-Франциско (штат Калифорния), где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.