Спящие ячейки: Украина борется с диверсантами

08:03 02 Март Киев, Украина

С началом вторжения российских оккупантов на Украину, по всей стране активизировались спящие ячейки и диверсанты врага. Российские пропагандисты заявляют, что “нет никаких диверсантов, а есть мирные жители, которых задерживают, как шпионов”.

Так называемые спящие ячейки, это шпионы, которые находились в Украине задолго до начала войны. Они могли проживать на территории страны несколько лет, имея, при этом украинские паспорта и параллельно вербуя в свои ряды приспешников путинской власти. Об этом часто упоминалось в расследованиях, касающихся СВР РФ (Служба внешней разведки) и ГРУ (Главное разведывательное управление).

В свою очередь диверсанты – люди, совершающие теракты или способствующие их совершению в тылу противника. Этот вид оккупантов начал прибывать в украинские города незадолго до начала войны, либо, уже непосредственно в начале боевых действий. В основном такие группы состоят из бойцов спецподразделений, которые обучены проникать в тыл, устранять высокопоставленное руководство, а также, попутно, совершать провокации и деморализацию противников.

По сути, эти две группы выполняют практически одинаковые задачи и сейчас, объединившись, стараются достигнуть поставленной перед ними задачи любым способом. Они умело маскируются, захватывают гражданский и военный транспорт.

Опасность этих формирований крайне высока. Они являются главной целью контрразведки и подлежат немедленному уничтожению, если не получается их задержать. Дело в том, что в отличие от регулярной армии, в которой большое количество срочников и которые, чаще всего, не знают, что в Украине идет настоящая война, эти преступные элементы все знают и осознают. Они запрограммированы убивать Диверсанты и враги из спящих ячеек идейны и сражаются за воссоздание Российской империи и готовы отдать за нее жизнь. Именно поэтому их следует обезвреживать.

Как показывает практика, допросы этих оккупантов, могут не давать результатов, так как они целенаправленно дезинформируют контрразведку ГУР (Государственное управление разведки) и СБУ (Служба безопасности Украины).

Очевидно, что они являются целью номер один для устранения спецслужб Украины, поэтому, российские пропагандисты говорят о том, что “в стране нет никаких диверсантов” и “идет масштабная диверсантомания”. Однако, это не так. Нарративы пропагандистов созданы, чтобы в очередной раз зомбировать собственное население “в жестокости украинских националистов” и посеять среди мирного населения сомнения по поводу правдивости существования диверсантов.

Главное, что следует помнить всегда – нет никаких сомнений, что российская сторона – СМИ, власть – лгут постоянно, чтобы не потерять управление в собственной стране. Они лгали о том, что не нападут, они лгали, что их войск нет в Украине начиная с 2014 года, они лгали собственному народу целых три дня, что “российская армия не несет потерь”.