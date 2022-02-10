Спортсмены и актеры в Госдуме: кто на самом деле руководит Россией

21:18 21 Сентябрь Киев, Украина

Спортсмены в политике - патология или норма? Государственная дума РФ наполнена медийными личностями — боксерами, борцами, гимнастка, актриса сериалов. Мы знакомы c этими людьми по их выступлениям на спортивных площадках, в развлекательных передачах на ТВ и по съёмкам в кинокартинах.

Николай Валуев и Дмитрий Пирог (бокс), Александр Карелин (борец классического стиля), Светлана Хоркина (спортивная гимнастика), Светлана Журова (конькобежный спорт), Антон Шипулин (биатлон), Артур Таймазов (борец вольного стиля), Дмитрий Носов (дзюдо), Ирек Зиннуров (водное поло), Ирина Роднина (фигурное катание), Дмитрий Сватковский (пятиборье), Алина Кабаева (художественная гимнастика). Список можно продолжать очень долго и он наверняка будет пополняться в будущем.Но что все эти люди делают в политике? Зачем и ради чего они меняют сферу своей деятельности, будучи не квалифицированными в новой области?

Ведь абсолютно закономерно, что спорт и управленческая деятельность - это несовместимые занятия. Человек, который всю жизнь посвятил оттачиванию определённого спортивного навыка, по определению, не является грамотным управленцем, способным решать сложные задачи по улучшению благосостояния миллионов людей.

Почему же в Государственной думе РФ такое массовое представительство личностей из мира спорта, кто их туда привел? Ответ прост - власть в России сосредоточена в руках одной партии - Единой России, которая выполняет приказы президента. Для достижения своих целей кремлевской верхушке необходимы в Думе максимально покорные и глупые люди. Лучшим вариантом и являются спортсмены и медийные личности, не отличающиеся развитым интеллектом и управленческими качествами.

Уровень мышления их низок, а историческое образование отсутствует от слова "совсем". А чтобы они охотнее выполняли все приказы сверху, в Думе РФ открыто для них масса возможностей, недоступных для простых граждан: высокая заработная плата, неприкосновенность, солидная пенсия и другие льготы. И не удивительно, что с их поддержкой при голосовании проходят законопроекты о повышении НДС, разрушительной пенсионной реформе и реформе ЖКХ, возрастание дорожного налога и налогов на сбор ягод и грибов и на дачные участки и прочее безумие.

Почему же население России так спокойно реагирует на наличие дилетантов-спортсменов во власти? Ответ прост – народ одурачен пропагандой, а телевизор создаёт нужный эффект. Действие происходит по старым проверенным методикам: "кругом враги", "НАТО у ворот", "нужно потерпеть", "мы всегда только оборонялись и никогда не нападали", "генный код", "скрепы", подключения продажной РПЦ (российская православная церковь) и прочие эффективные моменты, которые влияют на сознание зрителя телевизионных каналов.