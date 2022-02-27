09:06 30 Май Киев, Украина

Новый приказ из Москвы утвердил «прилагаемый список иностранных государств, совершающих недружественные действия против Российской Федерации, граждан России или российских юридических лиц». Несмотря на обширную группу стран-кандидатов, в окончательный список вошли только две страны: США и Чехия. Россия отрицает явную агрессию и вину за взрывы военных складов, намереваясь защититься, обвинив другие страны в агрессии против себя.

Кремль не сразу прояснил процесс обсуждения, который шел при выборе стран, но он согласуется с пожеланиями президента России Владимира Путина из инструкций, которые он дал законодательным органам после того, как в прошлом месяце выразил свою заинтересованность в создании такого списка.

Однако, несмотря на грозные заявления, созданный «список» является скорее слабой попыткой поменять статус “обидчика” на “жертву” и выразить несогласие с нововведенными санкциями. Ведь на практике это лишь ограничивает пределы, в которых страны могут нанимать российских граждан в своих посольствах в Москве и других дипломатических учреждениях. В Чешской Республике сейчас могут работать не более 19 рабочих. В настоящее время США не могут нанимать никого.

Столь “радикальные” решения в отношении США возникли на фоне обострения напряженности между Москвой и Вашингтоном. Путин понял, после того как разведка США сделала вывод о том, что российские агенты стояли за серьезными кибератаками на серверы американского правительства, ему необходимо разработать хоть какой-то рычаг давления на Байдена, в надежде, что это поможет не допустить введение новых санкций против России.

Несмотря на отрицание Москвы своей причастности к инцидентам и попыткой Путина запугать США, в администрации Байдена все же ответили введением новых санкций против России и изгнанием дипломатов из своего посольства в Вашингтоне. Сам президент Джо Байден пригласил Путина на встречу в попытке снизить напряженность.

«Список недружественных стран» это попытка федерального совета интерпретировать в жизнь введение «контрсанкций» против США. Остальные страны, в данном случае Чехия, попадают в «список» по сугубо индивидуальному мнению Владимира Путина. К примеру, Украина, с которой на протяжении 7 лет Россия ведет войну, так и не стала «недружественной страной». Тоже касается и стран Балтии, и Польши, где в последние годы ведется активная работа, направленная против распространения агрессии Кремля и усиленное сотрудничество с НАТО.

После того как президент РФ понял, что его инициатива не принесет желаемого результата, он решил приостановить ограничения устанавливаемые «списком» на неопределенный срок, чтобы не привлечь еще большей беды с Западной стороны. Ведь не считая санкций, страны НАТО могут ответить зеркальными методами, упразднив и без того поредевшие ряды “дипломатов” в российских посольствах. А так как большинство “дипломатов” РФ являются родственниками послов или сотрудниками разведки, то это может привести к некоему расколу внутри правительства.

Вся инициатива Путина выглядит “высосанной из пальца” и показывает насколько лидер РФ, устал от занимаемой должности.