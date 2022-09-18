Спекуляции россии в отношении Зерновой сделки, аналитики прокомментировали действия рф

17:51 18 сентября Киев, Украина

22 июля в Стамбуле была подписана «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов». В результате российские боевые корабли разблокировали три черноморских порта Украины для перевозки зерна. Россия, не получив выгоды от договора и заявила о несостоятельности вывоза украинского зерна и о новой блокировки портов по надуманным причинам.

Первое зерновое судно вышло из Одесского порта 1 августа. Всего за 50 дней после подписания соглашения 113 судов перевезли около 2,37 млн тонн украинской агропродукции в порты Египта, Йемена, Израиля, Ирана, Индии, Китая, Южной Кореи, Ливии, Сомали, Судана, Джибути, Турции и в страны ЕС. Ежедневно из портов Украины выходят четыре-пять судов общим тоннажем до 90 тыс. тонн украинской сельхозпродукции.

Фактически, Зерновое соглашение, заключенное при посредничестве ООН, дало хорошие результаты. Тем не менее, Кремль начал “сомневаться” в этом, демонстрируя свои намерения замедлить и ограничить соглашение. Так, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что РФ “не может экспортировать ни одного судна с продовольствием в рамках Зернового соглашения”. Таким образом, Кремль может отказаться от продления сделки в ноябре 2022 года (срок действия соглашения истекает в ноябре, через 120 дней после подписания, но может быть продлен). Такой аргумент выглядит крайне сомнительно, поскольку Зерновое соглашение касается транспортировки зерна и продуктов питания из украинских морских портов, которые были заблокированы оккупантами с 24 февраля.

«Никто не блокировал российские морские порты и не вмешивался в логистику экспорта зерна из России», — заявляют украинские власти.

7 сентября Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что “только два из 80 кораблей с продовольствием из Украины отправились в беднейшие страны - остальные были отправлены в Европу”. Путин заключил: “масштабы мировых продовольственных проблем при таком подходе только возрастут”.

Между тем, Украина передает лишь 37% от своего экспорта зерна в ЕС. Основными направлениями являются Испания и Португалия, которые остаются традиционными рынками сбыта украинского зерна не первый год. На самом деле почти две трети украинского зерна, которое Киев уже отправил через зерновой коридор, было направлено в Азию, Африку и Ближний Восток. Шестнадцать судов с почти 500 тыс. тонн критически важной продовольственной помощи были отправлены в Африку, которая, по данным ООН, находится на грани гуманитарной катастрофы.

В частности, два судна с более чем 60 тыс. тонн зерна были зафрахтованы Всемирной продовольственной программой ООН для стран, страдающих от продовольственного кризиса. Кроме того, благодаря партнерам ООН уже закуплено еще 190 тыс. тонн украинского зерна для дальнейшего экспорта в Африку. Более того, зерновое соглашение не предусматривает каких-либо ограничений по направлениям экспорта. “Россия не может диктовать, куда Украина должна направлять свое зерно, и Украина не диктует то же самое России”

«Фактически, зерновой шантаж Кремля стал главным фактором, вызвавшим рост цен на фьючерсы на пшеницу почти на 7%. Несомненно, рост цен на зерно усугубляет и без того острый продовольственный кризис в бедных странах. Несмотря на это, Кремль может инициировать пересмотр Зернового соглашения по мере приближения ноября 2022 года», — заявляют украинские экономисты.

Несмотря на вероятный выход России из соглашения она не сможет заблокировать все прибрежные воды Украины. Такая блокада невозможна без передового базирования боевых кораблей, но после затопления ракетного крейсера «Москва» оставшиеся корабли кремлевского Черноморского флота остаются у берегов Крыма, чтобы их не поразили украинские противокорабельные ракеты.

12 сентября МИД России обвинил Запад в срыве “меморандума между РФ и ООН об экспорте сельхозпродукции”, подписанного в Стамбуле одновременно с Соглашением по зерну. Этот “меморандум” существует только в российских СМИ, где прозвучали утверждения о том, что документ закрепляет обязательства ООН по устранению “препятствий, созданных США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики” и обеспечению беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции на мировые рынки. В то же время, непонятно как ООН может гарантировать вопросы, находящиеся далеко за пределами ее юрисдикции. И сомнительно, чтобы МИД России не знал об истинной степени полномочий ООН.

«Россия согласилась разблокировать украинские порты не потому, что хотела помочь голодающим африканским детям, а потому, что хотела продвигать свои экономические интересы в кремлевском стиле манипуляций, ультиматумов и шантажа. В конечном счете, вряд ли изменились факторы, вынудившие Путина пойти на зерновую сделку. Однако не следует исключать сценарий, при котором Кремль может отказаться от зерновой сделки и начать эскалацию войны на море», — уверены украинские аналитики.