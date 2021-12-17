Спецслужбы США обыскали здание консульства КНР

12:34 27 Июль Киев, Украина

В здании китайского консульства в Хьюстоне (США) проведен обыск. После выезда дипломатов к пустому зданию подъехали полицейские и работники спецслужб. Чтобы проникнуть внутрь помещения, представители правоохранительных органов госбезопасности взломали входную дверь.



Американские полицейские, сотрудники ФБР и Госдепартамента США, а также представители пожарной службы, спустя 40 минут после того, как китайские дипломаты покинули консульство в Хьюстоне, через задний вход проникли в пустое здание и провели там обыск.



Как отмечает телеканал, представители спецслужб и полиции поначалу пытались проникнуть в здание через три других входа, однако им этого сделать не удалось. Слесарю пришлось взломать заднюю дверь, чтобы во внутрь здания зашли люди с эмблемами Госдепартамента США на одежде.



Также сообщается, что, по словам очевидцев, до того как китайские дипломаты покинули консульство, там фиксировалась активная деятельность: работники грузили вещи, выбрасывали мешки с мусором и что-то жгли.



Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что это здание консульства Хьюстоне – это “центр шпионской деятельности Коммунистической партии Китая”.



Напомним, США приказали Китаю к пятнице, 24 июля, закрыть свое консульство в Хьюстоне, штат Техас. В Белом доме объяснили такое решение необходимостью защитить интеллектуальную собственность и частную информацию США.