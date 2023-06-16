Специалисты прокомментировали ситуацию на ЗАЭС

06:42 04 июня Киев, Украина

Вторжение России в Украину и последующая оккупация ею крупнейшей в Европе АЭС вызвали беспрецедентную ситуацию: впервые боевые действия развернулись на территории действующей гражданской АЭС, и, как следствие, угроза радиоактивной катастрофы стала еще более реальной. Вместе с тем, Россия продолжает накапливать технику и боеприпасы внутри станции.

22 мая в результате российского обстрела энергетической инфраструктуры Украины Запорожская атомная электростанция в очередной раз была отключена от центральной энергосистемы. В результате станция была переведена в резервное питание в седьмой раз с 24 февраля 2022 года.

Дизель-генераторы, имеющие лишь десятидневный запас топлива, были автоматически включены для охлаждения. Хотя спустя несколько часов «Укрэнерго» удалось восстановить линии электропередачи, питающие ЗАЭС , инцидент по-прежнему вызывает обеспокоенность по поводу безопасности Украины, ее соседей и региона в целом. С 4 марта 2022 года, когда войска РФ взяли под контроль ЗАЭС, она стала важным элементом в обсуждениях с Западом.

Ситуация на ЗАЭС создает угрозы, начиная от ядерной безопасности, национальной и региональной стабильности, а также дефицита энергии, заканчивая экономическими потерями и промышленным шпионажем. «Стратегическое значение и размер электростанции делают ее привлекательной мишенью для российских военных угроз, ядерного шантажа и дезинформации, что вызывает опасения по поводу безопасности ЗАЭС и потенциального использования в качестве оружия. Эффективно используя станцию в качестве стратегического ядерного оружия, Россия стремится запугать и угрожать не только украинскому населению, но и миллионам людей в соседних регионах, в том числе своим гражданам.

Поэтому Россия превращает ЗАЭС в военную базу и базу тылового обеспечения. Несмотря на неоднократные призывы МАГАТЭ и мировых лидеров, российское присутствие на электростанции еще более укрепилось.

По данным ГУР, там постоянно находятся сотрудники «Росатома», военные, бронетехника и боеприпасы. Количество личного состава и военной техники постоянно меняется: от пяти до 20 единиц машин находятся рядом с каждым энергоблоком и регулярно меняются в течение дня. Для сохранения секретности все грузовики плотно закрыты, что вызывает опасения и указывает, что их используют для хранения и перевозки боеприпасов», — пишут украински политологи

По словам президента «Энергоатома» Петра Котина, количество российских воинских частей на атомной станции сейчас превышает численность украинского персонала. Украинские сотрудники работают в накаленной обстановке и подвергаются давлению. Рабочие опасаются потенциального повторения катастроф на Фукусиме и Чернобыле. По данным украинской разведки, было подтверждено, что энергоблоки ЗАЭС заминированы.

Также в ГУР сообщили, что перед ожидаемым контрнаступлением «россияне готовят массированную провокацию и имитацию аварии на Запорожской АЭС». Министр энергетики Украины Герман Галущенко, подчеркнул серьезность ситуации и назвал эти действия ничем иным, как “ядерным терроризмом”. Даже в мирное время атомные электростанции остаются объектами повышенной опасности, несмотря на наличие надежных систем предотвращения аварий.

Таким образом тактика России самым непосредственным образом угрожает не только Украине, но и целому региону. «Международное сообщество должно срочно предпринять решительные меры, чтобы защитить мир от новой ядерной катастрофы», — уверены украинские политтехнологи.