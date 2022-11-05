Специалисты напомнили о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС

23:33 04 ноября Киев, Украина

В связи с угрозой ядерного удара, а именно потенциальным применением россиянами тактического ядерного, биологического или химического оружия на территории Украины, необходимо вспомнить о последствиях для всего континента глобальной Чернобыльской катастрофы, не имеющей аналогов по площади радиоактивного загрязнения и величине радиоактивного облучения растений, животных и человека.

Наибольшую опасность для всего живого представляют радиоактивные изотопы йода, стронция, цезия, те же радионуклиды, образующиеся после ядерной детонации. И несмотря на то, что авария произошла 26 апреля 1986 года, крупномасштабный выброс радионуклидов в окружающую среду привел к самым серьезным последствиям для биоты всего континента, включая нарушения на экосистемном уровне.

Безусловно, наиболее катастрофические последствия зафиксированы на территории Украины, России и Беларуси. Однако значительному радиоактивному загрязнению подверглись и страны Центральной Европы, Скандинавского и Балканского полуостровов.

По данным научного центра радиационной медицины АМН Украины, Чернобыльская катастрофа привела к облучению приблизительно 4 млн населения Украины.

Показатели детской смертности в загрязненных районах были выше, чем в «чистых» районах. Кроме того, зафиксировано драматическое возрастание заболеваемости раком щитовидной железы, у тех, кто был облучен в детском возрасте (0-14 лет), и увеличение неонкологической заболеваемости практически по всем классам болезней, в том числе на психические расстройства (депрессивные расстройства, PTSD, соматоформные расстройства, тревога, бессонница, социальная дисфункция).

Актуальные медицинские проблемы Чернобыля, очерченные международными экспертами «Чернобыльского форума» (МАГАТЭ, ВООЗ и др.):

Рак щитовидной железы и другая тиреоидная патология

Лейкемия

Другие, чем рак щитовидной железы, солидные раки

Нераковые и нетиреоидные эффекты:

Смертность, которая атрибутирована к аварии на ЧАЭС:

Психиатрические и психологические следствия и эффекты в центральной нервной системе

Репродуктивные эффекты и здоровье детей

Катаракты

Сердечно-сосудистые заболевания

Иммунологические эффекты

Проведение широкомасштабных радиоэкологических исследований на подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате этой крупнейшей в истории ядерной энергетики аварии территориях дало возможность оценить катастрофический уровень последствий радиационного воздействия на биоту на всем континенте.

Эти последствия в любой форме в результате применения ядерного оружия любого размера являются ненужными и их можно избежать.