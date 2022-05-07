22:33 01 декабря Киев, Украина





Основной вектор развития президента РФ является внешняя политика. Выделяются триллионы рублей для осуществления глобальных планов Путина в погоне общемирового признания России как сверхдержавы. Современную Россию без Владимира Путина трудно представить. С самого начала ХХІ века он продолжает править страной. Стоит отметить, что с каждым годом его правление все фанатичней и одержимость властью видна на лицо.Основной вектор развития президента РФ является внешняя политика. Выделяются триллионы рублей для осуществления глобальных планов Путина в погоне общемирового признания России как сверхдержавы.

Так, при помощи своего помощника Дерипаска, он вмешивается в выборы других стран. Олигарх, благодаря ресурсам госбюджета, при поддержке ЧВК Вагнера от Евгения Пригожина, устраивает государственные перевороты и приводит к власти проросийских кандидатов.



В августе прошли выборы в Беларуси. Не за долго до их проведения, на территории страны были пойманы наемники из той же ЧВК Вагнера. Через время, они благополучно вернулись на родину. Однако по данным Currenttime и BBC, это было показательное задержание для поддержания рейтинга Лукашенко перед выборами, основная же часть вагнеровцев осталась в Беларуси для обучения силовиков и разжигания революционных настроений. Теперь, из-за непрекращающихся протестов и забастовок, В августе прошли выборы в Беларуси. Не за долго до их проведения, на территории страны были пойманы наемники из той же ЧВК Вагнера. Через время, они благополучно вернулись на родину. Однако по данным Currenttime и BBC, это было показательное задержание для поддержания рейтинга Лукашенко перед выборами, основная же часть вагнеровцев осталась в Беларуси для обучения силовиков и разжигания революционных настроений. Теперь, из-за непрекращающихся протестов и забастовок, Беларусь терпит крах экономики и для ее поддержания Путин выделяет финансовую помощь Лукашенко на выгодных условиях для России.

Парламентские выборы в Киргизстане закончились открытым противостоянием оппозиции и действующей власти. Оппозиционеры полагают, что выборы были сфальсифицированы. Во время протестов, Лавров пытался связаться с действующими членами власти в Киргизстане но после разговора президент и член совета безопасности подали в отставку. Киргизы начали понимать каким образом целые страны превращаются в провинции России и не допустили, чтобы их страной правили проросийские госслужащие. Однако Путин выразил надежды на дальнейшее “сотрудничество” с легитимным президентом и, по всей видимости, надежды были не напрасны.



Поддержка Николаса Мадура стала для всего мира ожидаемым но все же не приятным событием. Путин не только публично подержал диктатора но и выделил большую сумм денег, а именно 6 млрд долларов для развития нефтедобычи.

Уже сложилась такая тенденция, что глава РФ выступает в защиту террористов, диктаторов и тиранов, поскольку сам таковым и является. Его внешняя политика не добавляет величия России, а лишь отталкивает цивилизованных правителей от плодотворного сотрудничества с ним. Стоит отметить, что современное поколение россиян так же не поддерживают своего лидера в его мировой политике. По данным соцопросов, рейтинг Путина упал за 1 год на более чем 20 пунктов. Бесконечные митинги внутри страны явное тому подтверждение. Люди устали от того, что все их налоги идут на утешение самолюбия Путина.

Слишком большой резонанс разрастается вокруг Кремля, который растягивает Россию в направления, где есть интересы Москвы.

