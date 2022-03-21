“Сотрудничал с российской разведкой” – в Германии задержали шпиона

13:02 22 июня Киев, Украина

18 июня в Карлсруэ был задержан 29-летний Ильнур Н. Его подозревают в связях с российской разведкой.



О задержанном О задержанном шпионе стало известно только 21 июня. О его поимке сообщили в прокуратуре Карлсруэ, Германия. Задержанный работал в одном из университетов страны. Конкретно, в каком учебном заведении работал Ильнур - не сообщили, однако из закрытых источников стало известно, что это был университет Аугсбург. В нем, подозреваемый в шпионаже, преподавал естествознание.



По данным следствия, Ильнур Н., в период, “самое позднее с начала октября 2020 года сотрудничал с российской разведкой”, и 3 раза встречался с представителем российских спецслужб. Также как минимум 2 раза он передавал служебную информацию, относительно своей работы, за вознаграждение.

Как итог, он содержится под стражей. В качестве обвинения Ильнуру Н. предъявлено участие в нелегальной агентурной деятельности. Наказание, предусматриваемое за данную статью в Германии – до 5 лет лишения свободы.

Для российских шпионов этот год продолжается не лучшим образом. Иностранная контрразведка демонстрирует провальную работу спецслужб РФ.

Необходимо напомнить, что только за 2021 год, о деятельности российских шпионов стало известно уже в нескольких странах ЕС. Если брать во внимание новую форму диверсий и шпионажа, которая относится к гибридной форме ведения войны, то в список жертв также попали США.

Атаке диверсантов и шпионов в этом году подверглись: Чехия, Болгария, Латвия, США, Германия, Италия. Из самых громких разоблачений стали атака российских сотрудников ГРУ Мишкина и Чепиги на склады боеприпасов во Врбетицах, кибератака на нефтепровод Colonial Pipeline в США и разоблачение целой группы шпионов в Болгарии.

Западные эксперты считают, что новая школа российской разведки показала свою неэффективность и продолжает опровергать слова правительства РФ о “всемогущей и непобедимой армии России”.