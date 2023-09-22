03:15 21 сентября Киев, Украина





Отсутствие бункерного деда на саммите G-20 в Нью-Дели 9 и 10 сентября не было таким уж удивительным и, похоже, едва ли было замечено кем-либо из двух десятков мировых лидеров, присутствовавших на нем. Путин также пропустил предыдущий саммит в Индонезии, и не присутствовал на последней встрече БРИКС в Южной Африке, а также на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Джакарте в начале сентября. Вместо этого лошадиная голова Лавров, на всех международных встречах, вместо своего диктатора выступает с антизападными речами. В Джакарте делегацию США возглавляла Прошедший саммит G-20 дал понять, что лидеры из разных уголков мира готовы к поиску компромисса, когда речь заходит о масштабных проблемах, таких как нарушение продовольственных цепочек, угроза ядерной войны, падение экономик и повышении цен на энергоносители. Они, похоже, наконец, осознали, что главной причиной их бед является войны в Украине, которую развязал Путин. Между тем, встреча в Индии также внесла ясность, что участие России никак не влияет на принятие решений и что без представителей этой страны саммит G-20, как и другие международные встречи, вполне могут существовать без каких-либо изменений.Отсутствие бункерного деда на саммите G-20 в Нью-Дели 9 и 10 сентября не было таким уж удивительным и, похоже, едва ли было замечено кем-либо из двух десятков мировых лидеров, присутствовавших на нем. Путин также пропустил предыдущий саммит в Индонезии, и не присутствовал на последней встрече БРИКС в Южной Африке, а также на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Джакарте в начале сентября. Вместо этого лошадиная голова Лавров, на всех международных встречах, вместо своего диктатора выступает с антизападными речами. В Джакарте делегацию США возглавляла вице-президент Камала Харрис, а китайскую делегацию - премьер-министр Ли Цян. Ли также представлял Китай в Нью-Дели, поскольку Си Цзиньпин впервые решил пропустить саммит G20. Со своей стороны, Пекин активно стремится позиционировать себя в качестве лидера Глобального Юга. Влияние России среди этих стран было подорвано из-за вторжения в Украину, которое осудило значительное количество государств Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.



Индия приложила чрезвычайные усилия во время своего председательства в G-20. Премьер-министр Нарендра Моди стремился укрепить свой политический капитал, повышая престиж саммита. Кроме того, успешная посадка космического корабля «Чандраян-3» на Южном полюсе Луны продемонстрировала технический прогресс Индии. Это также усугубило провал российской миссии «Луна-25» на Луну, а также разрыв сотрудничества между индийской и российской космическими программами. Моди надеялся привлечь внимание G-20 к экономическим вопросам, а президент США Джо Байден представил план реформирования Всемирного банка и расширения кредитных линий для развивающихся стран. И хотя российские комментаторы продолжают утверждать, что формат G20 потерял актуальность, по иронии судьбы, именно Россия становится все более неактуальной в глобальных дискуссиях по устойчивому росту, поскольку ее финансовая система находится в глубочайшей рецессии.



Энергетика - один из немногих вопросов, посредством которых Кремль все еще может утвердить свое глобальное влияние. Однако недавнее соглашение с Саудовской Аравией о сокращении добычи нефти создает проблемы для многих развивающихся стран, перегруженных долгами. Рост цен на нефть является плохой новостью даже для Пекина, который продолжает бороться с серьезным экономическим спадом и обнаруживает, что его инициатива «Один поясь - один путь» постепенно подрывается. Какое-то время Индия получала выгоду от импорта российской нефти со скидкой и оплаты ее в рупиях, вместо долларов. Однако эти преимущества были недолговечными. Сейчас основное внимание уделяется развитию нового энергетического коридора на Ближний Восток, который пользуется поддержкой США и Европейского Союза. Каждый шаг к переходу на возобновляемые источники энергии и внедрении зеленых технологий является неудачей для России, которая не может предложить миру ничего, кроме своих углеводородов.

Одним из достижений, которым Нью-Дели может гордиться, является приглашение Африканского союза стать членом П-20 наравне с ЕС. Эта инициатива неявно подрывает лидерство Китая в экономических отношениях на континенте и напрямую подрывает “антиколониальную” риторику России, формально подчеркивая важность связей между африканскими государствами и западными странами. Упрямый отказ Путина возобновить зерновую сделку оставляет различные заинтересованные стороны разочарованными, а мировые продовольственные рынки оказываются в шатком положении. Особенно сильно недоволен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ради возобновления зерновой сделки даже приехал в Сочи, где ничего не смог добиться от Путина. В тоже время, вагнеровцы хоть и были полезны Кремлю в Африке, однако теперь, в связи с вечным противостоянием спецслужб внутри России, ГРУ и СВР не могут поделить наследие Пригожина, поэтому на африканском континенте агрессор также стремительно теряет позиции. Индия приложила чрезвычайные усилия во время своего председательства в G-20. Премьер-министр Нарендра Моди стремился укрепить свой политический капитал, повышая престиж саммита. Кроме того, успешная посадка космического корабля «Чандраян-3» на Южном полюсе Луны продемонстрировала технический прогресс Индии. Это также усугубило провал российской миссии «Луна-25» на Луну, а также разрыв сотрудничества между индийской и российской космическими программами. Моди надеялся привлечь внимание G-20 к экономическим вопросам, а президент США Джо Байден представил план реформирования Всемирного банка и расширения кредитных линий для развивающихся стран. И хотя российские комментаторы продолжают утверждать, что формат G20 потерял актуальность, по иронии судьбы, именно Россия становится все более неактуальной в глобальных дискуссиях по устойчивому росту, поскольку ее финансовая система находится в глубочайшей рецессии.Энергетика - один из немногих вопросов, посредством которых Кремль все еще может утвердить свое глобальное влияние. Однако недавнее соглашение с Саудовской Аравией о сокращении добычи нефти создает проблемы для многих развивающихся стран, перегруженных долгами. Рост цен на нефть является плохой новостью даже для Пекина, который продолжает бороться с серьезным экономическим спадом и обнаруживает, что его инициатива «Один поясь - один путь» постепенно подрывается. Какое-то время Индия получала выгоду от импорта российской нефти со скидкой и оплаты ее в рупиях, вместо долларов. Однако эти преимущества были недолговечными. Сейчас основное внимание уделяется развитию нового энергетического коридора на Ближний Восток, который пользуется поддержкой США и Европейского Союза. Каждый шаг к переходу на возобновляемые источники энергии и внедрении зеленых технологий является неудачей для России, которая не может предложить миру ничего, кроме своих углеводородов.Одним из достижений, которым Нью-Дели может гордиться, является приглашение Африканского союза стать членом П-20 наравне с ЕС. Эта инициатива неявно подрывает лидерство Китая в экономических отношениях на континенте и напрямую подрывает “антиколониальную” риторику России, формально подчеркивая важность связей между африканскими государствами и западными странами. Упрямый отказ Путина возобновить зерновую сделку оставляет различные заинтересованные стороны разочарованными, а мировые продовольственные рынки оказываются в шатком положении. Особенно сильно недоволен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ради возобновления зерновой сделки даже приехал в Сочи, где ничего не смог добиться от Путина. В тоже время, вагнеровцы хоть и были полезны Кремлю в Африке, однако теперь, в связи с вечным противостоянием спецслужб внутри России, ГРУ и СВР не могут поделить наследие Пригожина, поэтому на африканском континенте агрессор также стремительно теряет позиции.





Самым спорным вопросом саммита была выработка общей позиции относительно войны в Украине. Накануне этого события российские пропагандисты завещали, что “политический разрыв окажется слишком большим, чтобы его преодолеть”. Тем не менее, Нью-Дели усердно работал над поиском компромисса. И хотя итоговая декларация прямо не осуждает российскую агрессию, она осуждает использование силы для территориальных завоеваний и подтверждает недопустимость ядерных угроз. Киев выразил разочарование по поводу подобной слабости заявления. Несмотря на это, украинское руководство понимает, что, пожалуй, самый эффективный способ убедить те государства, которые предпочитают держаться на безопасном расстоянии от войны в Европе, занять более принципиальную позицию - это нанести России серию поражений на поле боя. Таким образом, каждая позиция, захваченная украинскими бригадами, означает удар по репутации России на международной арене и плану Путина по победе в войне на истощение. Самым спорным вопросом саммита была выработка общей позиции относительно войны в Украине. Накануне этого события российские пропагандисты завещали, что “политический разрыв окажется слишком большим, чтобы его преодолеть”. Тем не менее, Нью-Дели усердно работал над поиском компромисса. И хотя итоговая декларация прямо не осуждает российскую агрессию, она осуждает использование силы для территориальных завоеваний и подтверждает недопустимость ядерных угроз. Киев выразил разочарование по поводу подобной слабости заявления. Несмотря на это, украинское руководство понимает, что, пожалуй, самый эффективный способ убедить те государства, которые предпочитают держаться на безопасном расстоянии от войны в Европе, занять более принципиальную позицию - это нанести России серию поражений на поле боя. Таким образом, каждая позиция, захваченная украинскими бригадами, означает удар по репутации России на международной арене и плану Путина по победе в войне на истощение.



В целом, председательство Индии в G-20 продемонстрировало, что организация по-прежнему полезна для выработки общей повестки дня между воссоединившимся и обновленным Западом и ключевыми влиятельными государствами в Азии, Латинской Америке и Африке. Россия не только становится все более неактуальным международным игроком, но фактически представляет собой серьезное препятствие на пути реализации планов великих держав. Индия, так же как Бразилия или Нигерия, может быть недовольна озабоченностью Запада войной в Украине. Однако глобальное внимание может быть сосредоточено на проблемах экономического неравенства и изменения климата только после победы в восстановлении полной территориальной целостности Украины. Каждый дополнительный пакет западной военной и экономической помощи Украине неизбежно уменьшает объем ресурсов, доступных для решения гуманитарных кризисов и стихийных бедствий в беднейших странах, и многие западные политики и активисты возмущаются этой реальностью. Быстрое окончание войны России против Украины фактически сбросит эти приоритеты, что, по всей видимости, должны были понять лидеры стран Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки на саммите G-20.