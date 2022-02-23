Смерть двух жителей в Луганской области — фейк

15:53 23 Февраль Киев, Украина

Вашему вниманию видео снятое, так называемым, “ЛуганскИнформЦентром” с места, “обстрела” ВСУ села Пионерское. По заявлениям оккупантов в ходе обстрела один из снарядов попал в жилой дом, и погибли двое мирных жителей. В видео даже показали их обугленные “останки”… которые сложно вообще опознать как человеческие, но оккупанты заявили, что из-за пожара и высоких температур тела практически превратились в пепел. То есть, внутри дома должен был быть фактически крематорий, с учётом того, как выгорели “тела”.

А теперь, внимание…

В видео показано нежилое здание, а недострой. Обратите внимание, на то, что стены без внутренней отделки, отсутствуют коммуникации, в некоторых кадрах окна не то чтобы без рам, но и без первичной обработки под вставку – голый кирпич.

Если в помещении бушевал пожар и, останки выгорели буквально в пепел, то почему этих следов пожара нет на стенах? Имеется ввиду копоть, гарь и т.д. Кстати, в здании куда попал “снаряд” и где бушевал “чудовищный” пожар, как сообщают нам фейкновости, единственное вставленное окно сохранило стёкла в целостности, а сами стёкла, опять-таки, даже не закоптило.





Собственно, что мы имеем?

Так называемый “ЛуганскИнформЦентром” в покинутом недострое устроило локальный пожар, принесли кусок мяса, который на месте и зажарили, а на камеры рассказали об очередном “преступлении” ВСУ, оформили это в эксклюзивную новость и получили за это приз «зрительских симпатий Марии Захаровой»