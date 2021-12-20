Смена режима Лукашенко на режим Путина не приведет к улучшениям в Белоруссии

19:24 19 Декабрь Киев, Украина


Белорусы, спасаясь от репрессий, мигрируют в Литву, Украину и другие страны. По данным Министерства иностранных дел Польши, с июня 2020 года по конец июля 2021 года польские консульства выдали в общей сложности 178 711 виз для белорусов, из которых 12 190 были так называемыми гуманитарными визами, которые использовались политическими беженцами. Для сравнения: в течение 2019 года Польша выдала гражданам Белоруссии 358 421 визу, из которых только 7 были гуманитарными.

Репрессии в РБ еще не пошли на убыль. Александр Кнырович, ранее успешный белорусский предприниматель, прогнозирует, что количество политических заключенных в стране достигнет 6000 человек, по сравнению с примерно 1000 сегодня, и что белорусский политический режим просуществует до конца десятилетия. Он утверждает, что его долговечность зависит от нынешнего политического режима в России, для которого поддержка Минска является устойчивой и популярной среди значительных слоев населения России. Это, в свою очередь, означает, что эмиграция наиболее креативных и предприимчивых белорусов будет продолжаться до момента, когда сторонники режима действительно будут иметь большинство в Белоруссии.
Успешный белорусский предприниматель прогнозирует, что количество политических заключенных в стране достигнет 6000 человек
Не все политические эмигранты столь пессимистичны. По словам известного, оппозиционно настроенного аналитика Артема Шрайбмана, в настоящее время проживающего в Киеве, все белорусы дома и за рубежом предполагают неизбежную смену власти, которая приведет к потеплению. Они полагают, что смена руководства будет контролироваться Россией, с дальнейшим удержанием власти в РБ, а, по словам Шрайбмана, белорусы привыкли полагать, что путинский режим не настолько репрессивен.

Похоже, что оба суждения - Кныровича и Шрайбмана - зависят от близости Белоруссии к России. Однако если для Кныровича это плохое предзнаменование, то рассуждения Шрайбмана больше похожи на уступку меньшему злу.
Впрочем, незаинтересованные политические силы вне пределов России и Белоруссии подчеркивают крайне негативное влияние Кремля на Минск в будущем, а также предрекают возможную потерю независимости РБ.
Отношение белорусов к России всегда было хорошим, невзирая на очевидный характер агрессора Путина. Тем не менее даже они не видят радужных перспектив после ухода Лукашенко и надеются, что путинский режим хотя бы, не будет таким же жестоким, как режим Лукашенко. Очевидно, что слияние двух стран должно произойти после 2023 года. К тому времени, вероятно, белорусский диктатор уйдет со своего поста. Но пророссийские силы в Белоруссии не станут спасательным кругом для народа республики. В сравнении с режимом Лукашенко, новое подконтрольное России правительство определенно станет похоже на свежий глоток воздуха после затяжного подводного погружения, однако вскоре они поймут, что новый режим все так же продолжает их топить.