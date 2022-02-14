Службу «цифрового атташе» России уже нахвали департаментом хакеров

22:04 14 Февраль Киев, Украина

7 февраля Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о создании службы «цифрового атташе». Официально этот сервис будет продвигать российские ИТ-продукты на международном рынке, хотя в это не верят даже российские издания, открыто называя эту инициативу “новым фронтом противостояния РФ Западу”. Было объявлено, что в 2022 году российские «цифровые атташе» начнут работать в 16 странах: Германии, Турции, Бразилии, Вьетнаме, Египте, Индии, Иране, Казахстане, Узбекистане, Кубе, Малайзии, ОАЭ, Сингапуре, Таиланде, ЮАР, и Южной Корее. И если первоначальные результаты будут удовлетворять руководство Кремля, в 2024 году географию российского присутствия планируется расширить до 28 стран.

Соответствующие уведомление опубликовано на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Известно, что значительная часть российского дипломатического корпуса за рубежом занимается шпионажем и активными мерами воздействия. Поэтому можно ожидать, что «цифровые атташе» будут использовать внедрение российских программных продуктов как возможности для шпионажа и создания бэкдоров для нарушения работы информационных систем этих стран.

Вероятно, теперь российские хакерские группировки будут частично выходить, а их сотрудники станут представителями «цифрового атташе» в различных странах. Те не многие, которых удалось разоблачить зарубежным спецслужбам, также будут привлечены к незаконной деятельности, однако останутся в России и смогут внедрять код взлома в IT-продукты российского производства.

Примечательно, что российские хакерские группировки, аффилированные с Генеральным штабом ВС РФ, Службой внешней разведки России и ФСБ, неоднократно разоблачались в кибероперациях против ряда стран, включая Украину, Польшу, Великобританию, США, Эстонию. , Грузию, Францию, Германию и другие. Характерной чертой этих операций было вмешательство в информационные системы и критически важную инфраструктуру, а также попытки повлиять на выборы или политическую ситуацию в этих странах.

Самой известной и крупной кибератакой российской группы хакеров Cozy Bear или «APT29», часто связываемой с СВР РФ, считается взлом американской IT-компании «Solar Winds». Злоумышленники проникли на сервер в 2019 году, отправили обновление тысячам пользователей системы Orion, которую производят в «Solar Winds» и позже ввели код взлома. В результате были получены данные правительственных серверов США и крупных IT-компаний, в том числе Microsoft. Каким будет размах кибератак, когда «цифровые атташе» начнут продвигать российский цифровой продукт, представить несложно.

В 2016 году появились сообщения о том, что российская хакерская группа «APT29», напрямую связанная со Службой внешней разведки России, вмешивается в информационные системы Национального комитета Демократической партии США. Российские хакеры неоднократно пытались вмешаться в выборы в США.

Российские спецслужбы также пытались сорвать разработку вакцины против COVID-19 и украсть исследовательские материалы для использования в гибридной вакцине и представить Российскую Федерацию как “спасителя человечества”, что должно было помочь снять санкции за российскую оккупацию Крыма и ее агрессию против Украины в Донбассе. В 2020 году агентство Reuters опубликовало заявление британского Национального центра кибербезопасности «NCSC» о том, что российские хакеры пытались украсть исследования по вакцинам и методам лечения COVID-19 у академических и фармацевтических учреждений по всему миру. В согласованном заявлении Соединенного Королевства, США и Канады «APT29» назван виновником атак.

Известно, что группа «Cozy Bear» смогла проникнуть в системы Нидерландской полицейской академии в 2017 году. За атакой наблюдала голландская секретная служба AIVD, которая предупредила полицию о взломе. Российские хакеры пытались украсть данные, связанные с расследованием крушения рейса MH17 «Malaysia Airlines». Самолет был сбит 17 июля 2014 года в небе над оккупированной Россией частью Украины российским ЗРК «Бук», принадлежавшим 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. 24 мая 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в уничтожении пассажирского самолета в небе над Донбассом.

С 2014 года российские спецслужбы и связанные с ними хакерские группы активно проводят собственные кибероперации против украинских компьютерных систем. Они осуществляют компьютерные саботажи, направленные на критическую инфраструктуру Украины, правительственные сайты, а также украинские СМИ.

Очередная масштабная атака произошла в ночь с 13 на 14 января 2022 года. Российские хакеры под чужим флагом попытались провести операцию, чтобы испортить дружественные отношения между Украиной и Польшей. Постоянный представитель Польши в ЕС посол Анджей Садош заявил, что у правительства Польши есть информация о том, что группа хакеров, связанных с российскими спецслужбами, атаковала украинские сайты.

Необъявленная кибервойна продолжается уже много лет. А спецслужбы РФ активно атакуют не только Украину, но и страны ЕС и НАТО. Однако на фоне растущих киберугроз наблюдается и постоянное повышение силы кибербезопасности, которой уделяется все больше внимания. Поэтому российские хакеры и спецслужбы не всегда могут получить доступ к важной информации и системам. Иногда для успешного вторжения необходим физический доступ или развертывание программного обеспечения со встроенными бэкдорами. Не исключено, что в этом и заключается цель новой службы «цифрового атташе» РФ, которая начнет работать в 2022 году одновременно в 16 странах. Эта “спецслужба” будет лоббировать использование российского программного обеспечения и покупку российских ИТ-продуктов. Для России это не только возможность поправить свои финансы, но и дополнительный путь для наступательных действий в киберпространстве.