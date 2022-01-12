Словакия выслала российских дипломатов: европейская солидарность против России

18:48 28 Апрель Киев, Украина

После того как Чехия выслала российских дипломатов из посольства РФ в Праге, Словакия поддержала соседей и также выслала российских представителей из своей страны. Проявят ли солидарность другие страны ЕС, чтобы поддержать Чехию?

Напомним, что кризис в чешско-российских дипломатических отношениях начался 17 апреля, после того как власти Чехии обвинили агентов из российского ГРУ в диверсии на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

После обвинения Чехия выслала 18 российских дипломатов, уверяя, что все они являются сотрудниками спецслужб РФ. В Кремле ответили зеркальными методами и выслали 20 чешских представителей из посольства в Москве. Прага выступила с ультиматумом для России, чтобы та вернула чешских дипломатов обратно в посольство. После категорического отказа Москвы к требованиям Праги, правительство Чехии 22 апреля объявило, что до конца мая сократит численность российских дипломатов в посольстве своей страны на 70 человек.

В тот же день, несколько часов спустя, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер проявил солидарность к действиям Чехии и объявил о том, что Братислава высылает трех российских дипломатов из своей страны. Российские представители должны покинуть страну в течение семи дней. Россия еще никак не прокомментировала высылку дипломатов из Словакии.

Солидарность стран Европы в высылке российских представителей однажды уже состоялась. Это было в 2018 году, после того как стало известно, что агенты ГРУ РФ отравили Юлию и Сергея Скрипалей в Солсбери. Тогда было выслано более 140 россиян из более 20 европейских стран. Последует ли такая же цепочка в этот раз пока не известно.

Сегодня, во время наращивания вооруженных сил РФ на границе с Украиной, очень остро стоит вопрос о выборе стороны. Некоторые страны ЕС до сих пор балансируют между Россией и Европой. Например Болгария, которая регулярно появляется на страницах газет в качестве жертвы шпионских игр. США подозревает, что значительная часть правительства этой страны, перекочевавшая во власть со времен СССР, остается сверх лояльной к правительству России. Поэтому, в случае если остальные страны Европы также начнут высылать российских дипломатов, правительству таких стран, как Болгария, выпадет шанс окончательно определиться, на чьей они стороне, потому как в нынешних условиях оставаться посередине больше не получится.