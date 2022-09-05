“Скользкая” позиция лукашенко на фоне войны в Украине

01:07 28 июля Киев, Украина

Лукашенко обрел “мировую славу” после выборов в августе 2020 года, которые в ряде стран считают фальсифицированными.

Неоднократно сообщалось, что по его приказу, белорусские силовики жестоко подавили протесты в стране, и вся республика погрузилась в пучину тоталитарной диктатуры, на тот момент казавшейся даже сильнее, чем диктатура кремля.

Позиция Лукашенко четко дала понять, что его сближение с Россией неизбежно и вскоре Белоруссия лишиться суверенитета. Однако, некоторые политологи отметили, что после начала полномасштабного вторжения в Украину, позиция Лукашенко стала весьма неоднозначной.

21 июля, Александр Лукашенко дал часовое интервью «Agence France-Presse». В нем он в значительной степени полагался на “а как насчет” - технику ответа на обвинение или трудный вопрос выдвижением контробвинения. Так, белорусский диктатор поднял вопрос о “чрезмерной зависимости Западной Европы от США” в ответ на вопрос об уменьшении свободы маневра во внешней политике Белоруссии из-за ее возросшей зависимости от России. Точно так же упоминание интервьюером российских войск на территории РБ было “парировано” диктатором ссылкой на иностранные войска, дислоцированные в странах Западной Европы.

Как минимум половина интервью была посвящена войне в Украине. По словам Лукашенко, “конфликт полностью инициирован Западом, который также отказал Киеву в разрешении на переговоры с Москвой”. Он повторил свое прежнее мнение о том, что “западные державы в любой момент могут остановить войну, посадив Киев за стол переговоров”. На вопрос о том, “останутся ли в повестке дня во время переговоров Херсон, Донецк и Луганск”, белорусский диктатор заметил, что “об этих городах можно было говорить еще в феврале-марте 2022 года, но сейчас они закрыты”.

Он заметил, что “отсутствие им официального признания оккупированных Россией территорий как неотъемлемых частей Российской Федерации необоснованны, так как Белоруссия признала их де-факто”.

Несмотря на явное повторение российской позиции в своих ответах, Лукашенко все же создает пространство для маневров на послевоенное будущее. Его заявления, несомненно, указывают на поддержку России, в тоже время, он до сих пор не отдал приказ о введение белорусских войск в Украину (по крайней мере, на официальном уровне).

Такие же масштабные санкции, какие введены против Кремля, он, его окружение, а заодно и вся республика Беларусь не переживут.

Запад куда более решительней отрежет и без того подсанкционную страну от мира, ввиду отсутствия необходимых ресурсов, которыми может манипулировать Путин, но не может минский диктатор.

Более того, Лукашенко лишь косвенно намекнул на то, что захваченные российской армией украинские территории, лично он, считает аннексированными Россией навсегда. Естественно, что абсолютно всем понятно позиция Лукашенко в высказывании по поводу Херсона, Донецка и Луганска.

Украинские политологи подчеркивают, что Лукашенко говорил именно о послевоенном времени. При этом он не конкретизировал, под чьим флагом будут на тот момент области, а лишь подчеркнул свою готовность помочь в восстановление таковых.

Лукашенко также не оставляет надежды на возобновление торговли с Европейским союзом, упомянув в интервью “свою значимость” для “будущего Франции”.

«Несомненно, в своих речах, он преувеличивает важность Белоруссии для ЕС. Тем не менее, такое “забрасывание удочки” демонстрирует его неуверенность в партнерстве с Россией, начиная от экономического, заканчивая военным. То есть, несмотря на ретрансляцию российской пропаганды, он по настоящему не верит в победу Путина в этой войне», - уверены украинские политологи.

С одной стороны – Лукашенко позволяет размещать российские войска на подконтрольной ему территории, чем усиливает изоляцию РБ от Запада, однако до сих пор не отдал приказ своей армии вторгнуться в Украину. С другой стороны - Лукашенко создает себе пространство для маневров, чтобы в нужный момент выбрать сторону победителя.