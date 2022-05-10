Сколько стоит страна

21:53 09 декабря Киев, Украина





Для Украины 2014 год сложился крайне трагично. Можно увидеть, что происходит, когда президент под протекторатом Кремля, не выполняет своих обязательств и теряет контроль над ситуацией. Военное вторжение российских регулярных войск было вопросом времени. О том, что Путин планирует вернуть страны бывшего соцлагеря известно всем. Остается вопрос как именно он будет это делать. Опираясь на последние события, он может отвоевать территории или подкупить правителя.Для Украины 2014 год сложился крайне трагично. Можно увидеть, что происходит, когда президент под протекторатом Кремля, не выполняет своих обязательств и теряет контроль над ситуацией. Военное вторжение российских регулярных войск было вопросом времени.





Для возвращения в состав России ближнего зарубежья, В Беларуси же дела обстоят несколько иначе. Здесь протест остается мирным и Путин понимает, что более радикальным его уже не сделают. Поэтому выделяет Лукашенко 1,5 млрд. Это яркий пример того, как страна приобретается за счет покупки правителя.Для возвращения в состав России ближнего зарубежья, Кремль старается очень сильно. Признание и поддержка суверенитет Абхазии, после провокации конфликта в Грузии, принятие сторону непризнанной народной республику Приднестровье, и результативные попытки в подкупе бывшего президента Игоря Додона. Все это лишь вершина айсберга внешней политики Москвы в отношении ближнего зарубежья.

Путин продолжает наступление и к более дальним регионам. К примеру, в сентябре он выделил финансовую и другую гуманитарную помощь для стран Африки, таких как Бурунди, Сомали, Сьерра-Леоне, ЦАР. Как известно, эти страны являются одними из богатейших добытчиков алмазов в мире. Так же на их территории находятся нефть, уран, никель, железная руда, золото. Поэтому, вместе с гуманитарной помощью отправились представители из ЧВК для контроля сохранности груза гуманитарной помощи.



На протяжении всего года Путин помогал Сербии и Италии, доставляя провизию, тесты, средства индивидуальной защиты для этих стран. Все это доставлялось на военных самолетах ИЛ-76 при поддержке военной техники, военных вирусологов для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Вот такая помощь от Кремля, побрызгал улицы дезинфектором с бронетранспортера и усилил присутствие русских военных на западе.





Ситуация с Венесуэльским президентом Николасом Мадурой идентична. Страна имеет огромные запасы нефти, одного диктатора, оппозицию в виде демократа, гражданская война, помощь Мадуре в виде 6 млрд на стабилизацию экономики и развитие нефтяной промышленности. Итог – “Роснефть” занимается “развитием” нефтяной промышленности в Южной Америке. Правда на данный момент компания “Роснефть” прекратила свою деятельность в Венесуэлле по причине закрытия компании. Теперь дело продолжает “Росзарубежнефть”.

Таким образом Путин продолжает скупать активы, уже не ограничиваясь ближним зарубежьем но и протягивая руки на другие континенты. Его методы одобряют лишь страны с развивающейся или закрытой экономикой так как их лидер в точности такие же как и он. Любители власти, денег и войны.