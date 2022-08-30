Сколько рф тратит на похороны военнослужащих, воюющих в Украине

23:31 04 августа Киев, Украина

Распределение бюджета в России происходит не типичным для цивилизованных стран способом. Правительство Кремля готово тратить триллионы рублей на убийство собственных граждан и в десятки раз меньше на поддержание их жизни. Страна-террорист – страна-парадокс.

Введенные санкции против преступного правительства в Кремле затронули каждого жителя России. Уже сейчас в магазинах не просто растут цены, но и пропадают товары. Как всегда, первыми негативные последствия санкций ощутили жители провинций.

В тоже время, российские власти во главе вс президентом РФ заявили о том, что “санкции на Россию не действуют”. Было принято решение об увеличении расходов на армию.

400;">Россия увеличила цены на энергоресурсы и по-прежнему получает сверхдоходы от их продажи. На сегодняшний день Кремль заработал на продаже углеводородов на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь это связано с позицией Запада, который уже ввел эмбарго на поставки нефти и сокращает поставки природного газа из России, однако не в силах их остановить полностью в один момент.

Казалось бы, небывалая прибыль от основной статьи экспорта должна способствовать если не улучшению, то хотя бы стабилизации экономики страны. Ведь для Кремля это могло бы стать дополнительным, а главное, реальным аргументом в пользу пропагандистского нарратива, что “Путин защищает свой народ”.

На войну агрессор тратить больше всего денег, которые приходится уже переориентировать из других статей расходов экономики. В 2022 году РФ планировала потратить около 5,5 трлн рублей на все силовые структуры. Это расходы от зарплат военнослужащим, до закупки спецтехники. На данный момент, Кремль уже потратил 4 трлн рублей. По словам аналитика Павла Лузина, основная часть расходов идет на ремонт и частичную модернизацию военной техники, а также на производство боеприпасов. Аналитик подчеркивает, что на протяжении нескольких лет, Россия начала тянуть дополнительные деньги на “оборону” из Министерства промышленности и торговли.

«С 24 февраля, РФ потратила более 90 млрд рублей на выплаты родственникам погибших военнослужащих в Украине. Всего же, на данный момент, из бюджета выделено более 113 млрд рублей. Стоит отметить, что, даже ссылаясь на официальные данные похоронных выплат РФ, число погибших россиян на войне составляет от 16 до 25 (тыс.) человек», - заявляют аналитики.

Российское минобороны до сих пор не озвучивает информацию о потерях в живой силе.

«Основываясь на известном факте вранье официальных лиц России, на манипуляции с выплатами родственникам погибших (большинство не получают выплаты по надуманным причинам, либо получают меньшую часть от заявленной суммы), а также учитывая тот факт, что, так называемые, мобилизованные из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей не получают вообще никаких выплат, так как не числятся в армии РФ, количество погибших из оккупационной армии близко к 40 тыс. человек, если даже не превышает это значение», - заявляют аналитики, пожелавшие остаться неназванными.

По их мнению, до конца года, расходы на “оборону” могут составить более 8 трлн рублей. В Кремле ежегодно утверждают – “денег на всех не хватает”, однако значительное количество проблем так и не решается.