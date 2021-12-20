Сколько абитуриентов из ОРДЛО поступили в вузы

20:49 13 Июль Киев, Украина

Законопроект о вступлении в украинские вузы без сдачи ВНО для абитуриентов из временно оккупированных регионов АР Крым, Донецкой и Луганской областей, не внес особых изменений, кроме того, что абитуриенты из ОРДЛО могут поступать по упрощенной процедуре во все заведения Украины.

Мы разобрались, сколько абитуриентов поступили в высшие учебные заведения Украины с 2016-го по 2019 годы и какие условия для поступления в 2020 году.



Упрощенная процедура существует с 2016 года, когда начали создаваться образовательные центры «Крым-Украина» и



Центры начали свою работу 9 июня и будут функционировать до 23 октября. Они созданы на базе высших учебных заведений и заведений профессионального образования: колледжей и техникумов. Образовательные центры ориентированы на детей с оккупированных территорий, получивших украинское полное среднее образование.



Через образовательные центры могут поступать дети, получившие дистанционно полное среднее образование. Они могут или сдавать ВНО в дополнительную сессию, или поступать через образовательные центры, сдавая экзамены.



Образовательные центры предоставляют абитуриентам бесплатное общежитие, способствуют получению ID-карты, в течение 3 месяцев меняют справку о сдаче экзаменов по украинскому языку и истории на свидетельство о среднем образовании – легитимный украинский документ об обучении в школе. Упрощенная процедура существует с 2016 года, когда начали создаваться образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс -Украина». Сначала их было 12, в следующем году – уже 35, а в 2020 году работает 91 образовательный центр.Центры начали свою работу 9 июня и будут функционировать до 23 октября. Они созданы на базе высших учебных заведений и заведений профессионального образования: колледжей и техникумов. Образовательные центры ориентированы на детей с оккупированных территорий, получивших украинское полное среднее образование.Через образовательные центры могут поступать дети, получившие дистанционно полное среднее образование. Они могут или сдавать ВНО в дополнительную сессию, или поступать через образовательные центры, сдавая экзамены.Образовательные центры предоставляют абитуриентам бесплатное общежитие, способствуют получению ID-карты, в течение 3 месяцев меняют справку о сдаче экзаменов по украинскому языку и истории на свидетельство о среднем образовании – легитимный украинский документ об обучении в школе. Изображение большого размера (откроется в новом окне) Еще в 2016 году абитуриенты с временно оккупированных АР Крым и районов Донецкой и Луганской областей получили возможность поступать в вузы Украины по результатам вступительных экзаменов без ВНО, паспорта и аттестата (с помощью образовательных центров «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина»). Еще в 2016 году абитуриенты с временно оккупированных АР Крым и районов Донецкой и Луганской областей получили возможность поступать в вузы Украины по результатам вступительных экзаменов без ВНО, паспорта и аттестата (с помощью образовательных центров «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина»).



Вступительная кампания-2020 продлится до конца сентября, а образовательные центры будут работать на месяц дольше. Принимать документы для поступления на бюджетную форму обучения будут до 20 августа из «Крым-Украина» и до 22 августа – из «Донбасс-Украина». Здесь возможны изменения.



Абитуриенты из ОРДЛО не подпадают под общий конкурсный отбор, но должны проходить конкурсный отбор по специальной квоте-2 только между собой. Квота-2 устанавливается в Правилах приема в определенных Министерством образования и науки уполномоченных учреждениях высшего образования и составляет 20% (но не менее одного места) максимального объема государственного заказа по открытым и закрытым конкурсным предложениям. Квота-2 объявляется одновременно с госзаказом.





В 2016 году на бюджетное обучение для студентов с оккупированных территорий государство выделило 1 тыс. 600 мест. В следующем году квота составляла 2 тыс. 500 мест. В 2018-м и 2019 годах по квоте на бюджет могли набрать 2 тыс. 600 абитуриентов из ОРДЛО. В 2020 году квоту еще не объявили При этом поступило на обучение меньше абитуриентов, чем предполагала квота. В 2016 году в украинские вузы поступили 1 тыс. 8 абитуриентов из ОРДЛО (855 человек с Донбасса и 153 человека из Крыма). Это лишь 0,4% от общего количества поступивших. При этом поступило на обучение меньше абитуриентов, чем предполагала квота. В 2016 году в украинские вузы поступили 1 тыс. 8 абитуриентов из ОРДЛО (855 человек с Донбасса и 153 человека из Крыма). Это лишь 0,4% от общего количества поступивших.



В 2017 году квота составляла 2 тыс. 500 человек, а поступило 1 тыс. 550 человек (1 тыс. 346 – с Донбасса, 204 – из Крыма) или 0,6% от общего числа абитуриентов.



В 2018 году студентами украинских вузов стали 1 тыс. 749 абитуриентов из ОРДЛО (1 тыс. 522 человека из Донбасса, 227 человек из Крыма) или 0,7% от общего количества тех, кто стал студентами.



В 2019 году по квоте поступить удалось 1 тыс. 865 жителям оккупированных территорий (1 тыс. 600 человек с Донбасса, 265 человек из Крыма) или 0,7% всех поступивших в вузы.