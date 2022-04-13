Сила пропаганды: политологи объяснили как зомбируется население

21:55 12 апреля Киев, Украина

Пропаганда в России модернизировалась и улучшалась из года в год, превращая людей в зомби, готовых верить абсолютно всему, что выдает им телевизор.

Начало было положено еще во времена СССР, считают эксперты. Сообщается, в частности, что превратить в зомби можно практически любого человека, если использовать совокупность факторов, утверждают политологи.

Это нахождение внешних врагов, поддержка теории заговора против страны, доведение населения на грани прожиточного минимума, регулярная трансляция аморальных телепередач, насмешки над умными людьми, упрощение языка до примитивных слов, в совокупности с нецензурной речью, высмеивание и запугивание инакомыслящих.

Человек, подпавший под влияние пропаганды будет верить всему, что ему скажут средства массовой информации. Он, практически, теряет самоидентичность, способность критически мыслить и анализировать информацию. Фактически, он превращается в зомби. Только от классического персонажа поп-культуры, такое существо пытается съесть чужие мозги не в прямом смысле, а в переносном. Задачей зомби является заразить как можно больше окружающих его людей. Человек становится ретранслятором услышанной пропаганды. В то же время, аргументировать свою точку зрения, привести доказательства им сказанного, он не сможет.

Именно этим объясняют западные политологи популярность Владимира Путина и колоссальную поддержку.

Если сложить все, в чем российские пропагандисты обвиняли Украину, то получится следующее: “Украина бомбила «ЛДНР», разрабатывая при этом, химическое, ядерное и биологическое оружие в лабораториях созданных США на ее территории, производила боевые наркотики. Настраивала весь мир против России. Нацисты, националисты и фашисты, захватившие власть после майдана, издевались над людьми, запрещали обучение и общение в публичных местах на русском языке.

На самом деле, список можно было бы продолжать очень долго. Зомбированные верят в откровенный абсурд. Чтобы это понять, стоит сопоставить высказывания их пропагандистов за короткий промежуток времени. Тем не менее, “слепая вера или репрессии”, “трансляция ненависти”, “обнищание выдаваемое за богатство” превращает страну агрессора в изолированную, антиутопичную “Океанию” из книги Джорджа Оурэлла «1984» .