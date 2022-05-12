Швеция может стать страной без наличных денег

Всем известно, как быстро изнашиваются бумажные банкноты. А как неудобно носить мелкие монетки? Все больше и больше людей предпочитают во всех сферах пользоваться безналичным расчетом.
В последнее время самый низкий в мире показатель оборота наличных демонстрирует Швеция. Возможно, поэтому власти страны решили осуществить необычный проект - отказаться от использования в стране наличных денег. Уже начата разработка цифрового аналога национальной валюты – кроны, пишет Bloomberg.
Известно, что это не первый раз, когда шведские власти уделяют внимание разработке цифровой валюты. Местный центробанк, формально независимый от правительства, уже проводит соответствующий эксперимент совместно с международной консалтинговой компанией Accenture.
Отмечается, что в 2020 году использование наличных денег в Швеции снизилось до исторически минимального уровня. На них приходится менее 10 процентов от всех платежей в стране. В расчете на долю от национального ВВП - это самый низкий результат в мире на данный момент.
Среди последних финансовых изменений в Швеции, которое начало действовать в условиях пандемии - деньги на карманные расходы, которые обычно получают дети от родителей, тоже могут перейти в цифру. Например, крупнейший банк страны Svenska Handelsbanken уже предлагает специальную "цифровую копилку", которая позволяет детям управлять своими финансами со смартфона.
Напомним, что китайским чиновникам, в качестве эксперимента, начали платить криптовалютой. Первая зарплата в токенах поступила в цифровые кошельки китайских чиновников в начале мая.
Также, Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал опрос жителей ЕС о цифровом евро.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии