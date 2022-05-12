Швеция может стать страной без наличных денег

16:37 12 декабря Киев, Украина

Всем известно, как быстро изнашиваются бумажные банкноты. А как неудобно носить мелкие монетки? Все больше и больше людей предпочитают во всех сферах пользоваться безналичным расчетом.

В последнее время самый низкий в мире показатель оборота наличных демонстрирует Швеция. Возможно, поэтому власти страны решили осуществить необычный проект - отказаться от использования в стране наличных денег. Уже начата разработка цифрового аналога национальной валюты – кроны, пишет Bloomberg.

"Министр финансов Швеции страны Пер Болунд объявил о начале масштабного исследования, которое должно завершиться к ноябрю 2022 года. Его результатом должно стать появление цифровой кроны", - пишет издание.

Известно, что это не первый раз, когда шведские власти уделяют внимание разработке цифровой валюты. Местный центробанк, формально независимый от правительства, уже проводит соответствующий эксперимент совместно с международной консалтинговой компанией Accenture.

"В Швеции люди не хотят лишний раз прикасаться к монетам, купюрам, или нажимать на кнопки банкомата, чтобы снять наличные. Пандемия коронавируса только усилила эту тенденцию", - заявляют финансисты Швеции.

Отмечается, что в 2020 году использование наличных денег в Швеции снизилось до исторически минимального уровня. На них приходится менее 10 процентов от всех платежей в стране. В расчете на долю от национального ВВП - это самый низкий результат в мире на данный момент.

Среди последних финансовых изменений в Швеции, которое начало действовать в условиях пандемии - деньги на карманные расходы, которые обычно получают дети от родителей, тоже могут перейти в цифру. Например, крупнейший банк страны Svenska Handelsbanken уже предлагает специальную "цифровую копилку", которая позволяет детям управлять своими финансами со смартфона.

Напомним, что китайским чиновникам, в качестве эксперимента, начали платить криптовалютой. Первая зарплата в токенах поступила в цифровые кошельки китайских чиновников в начале мая.

Также, Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал опрос жителей ЕС о цифровом евро.