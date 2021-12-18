Шпионы России повсюду: в Италии задержали военного, сотрудничавшего с Кремлем

31 марта стало известно, что в Риме был задержан итальянский военный, капитан фрегата (подполковник), который сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал данные о войсках НАТО в Италии.
Шпионом оказался итальянец по имени Вальтер Био. Вначале он служил в ВМФ, после перешел в Министерство обороны. Ему были доступны сведенья об армии и флоте Италии, также о планах НАТО.
Био был задержан во время передачи документов военному атташе при посольстве России в Италии. Имена других подозреваемых не разглашаются. Российский атташе также задержан, а два дипломата посольства объявлены персонами нон грата.
Известно, что итальянские спецслужбы уже давно следили за преступной группой, поэтому смогли поймать шпионов на “горячем”.
Био был задержан во время передачи документов военному атташе при посольстве России в Италии. Имена других подозреваемых не разглашаются. Российский атташе также задержан, а два дипломата посольства объявлены персонами нон грата.
Известно, что итальянские спецслужбы уже давно следили за преступной группой, поэтому смогли поймать шпионов на “горячем”.
По словам жены итальянца, Клаудии Карбонары, причиной предательства родины для Био послужило сложное финансовое положение. Его зарплата составляла 3000 евро. Это считается зарплата выше средней в Италии, однако в семье четверо детей, ипотека, которая забирает по 1200 евро в месяц и прочие расходы. Русские предложили итальянцу 5000 евро за сведенья секретного характера.
Случай с обнаруженным шпионом столь далеко от границы России, подтверждает тот факт, что в каждом посольстве РФ за рубежом, работают сотрудники СВР, ФСБ и ГРУ. Все зависит от того, какая структура заслужила доверие у главнокомандующего «устранив» до этого конкурентов из противоборствующего ведомства.
Остается лишь гадать, когда мир услышит о новых раскрытиях российских шпионов и где именно это произойдет. Использование «Мягкой силы» распространено и в Европе. Путин старается завербовать как можно больше союзников, чтобы мир принял правила его игры.
Между тем это первый зафиксированный случай шпионажа России в Италии с 1989 года. Тогда уже были задержаны двое сотрудников КГБ СССР.
Остается лишь гадать, когда мир услышит о новых раскрытиях российских шпионов и где именно это произойдет. Использование «Мягкой силы» распространено и в Европе. Путин старается завербовать как можно больше союзников, чтобы мир принял правила его игры.
Между тем это первый зафиксированный случай шпионажа России в Италии с 1989 года. Тогда уже были задержаны двое сотрудников КГБ СССР.
В Кремле уже успели прокомментировать случившееся. Песков надеется на то, что шпионаж не повредит их отношениям с Италией. Также он выразил недовольство высылкой двух дипломатов, заявив, что действия Рима не соответствуют уровню двусторонних отношений. В Италии действия России назвали “враждебным актом”.
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