Шпионы России повсюду: в Италии задержали военного, сотрудничавшего с Кремлем

18:49 14 Апрель Киев, Украина

31 марта стало известно, что в Риме был задержан итальянский военный, капитан фрегата (подполковник), который сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал данные о войсках НАТО в Италии.

Шпионом оказался итальянец по имени Вальтер Био. Вначале он служил в ВМФ, после перешел в Министерство обороны. Ему были доступны сведенья об армии и флоте Италии, также о планах НАТО.

Био был задержан во время передачи документов военному атташе при посольстве России в Италии. Имена других подозреваемых не разглашаются. Российский атташе также задержан, а два дипломата посольства объявлены персонами нон грата.

Известно, что итальянские спецслужбы уже давно следили за преступной группой, поэтому смогли поймать шпионов на “ горячем ” .

По словам жены итальянца, Клаудии Карбонары, причиной предательства родины для Био послужило сложное финансовое положение. Его зарплата составляла 3000 евро. Это считается зарплата выше средней в Италии, однако в семье четверо детей, ипотека, которая забирает по 1200 евро в месяц и прочие расходы. Русские предложили итальянцу 5000 евро за сведенья секретного характера.

Все зависит от того, какая структура заслужила доверие у главнокомандующего «устранив» до этого конкурентов из противоборствующего ведомства.



Остается лишь гадать, когда мир услышит о новых раскрытиях российских шпионов и где именно это произойдет . Использование «Мягкой силы» распространено и в Европе. Путин мир принял правила его игры.

Между тем это первый зафиксированный случай шпионажа России в Италии с 1989 года. Тогда уже были задержаны двое сотрудников КГБ СССР. Случай с обнаруженным шпионом столь далеко от границы России, подтверждает тот факт, что в каждом посольстве РФ за рубежом, работают сотрудники СВР, ФСБ и ГРУ.зависит от того, какая структура заслужила доверие у главнокомандующего «устранив» до этого конкурентов из противоборствующего ведомства.лишь гадать, когда мир услышит о новых раскрытиях российских шпионов и где именно это. Использование «Мягкой силы» распространено и в Европе.старается завербовать как можно больше союзников, чтобыпринял правилаигры.Между тем это первый зафиксированный случай шпионажа России в Италии с 1989 года. Тогда уже были задержаны двое сотрудников КГБ СССР.