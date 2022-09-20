Шольц призвал путина вывести войска с территории Украины

17:17 20 сентября Киев, Украина





Спустя месяц после вторжения России на территорию Украины звонки Эммануэля Макрона и Олафа Шольца в Как известно, некоторые лидеры стран ЕС регулярно поддерживали связь с Путиным на протяжении всей войны. Одним из них является канцлер Германии Олаф Шольц. «Из отчетов о его звонках диктатору можно увидеть, как глава ФРГ дает советы Кремлю по корректировке внешнеполитического нарратива. Последний звонок Шольца дает понять, что Путин проиграл войну», — пишут украинские аналитики.Спустя месяц после вторжения России на территорию Украины звонки Эммануэля Макрона и Олафа Шольца в Кремль возобновились. Кроме требований прекратить войну, лидеры стран ЕС подчеркивали важные моменты в действиях Путина, которые помогли бы России смягчить к себе отношение Запада. Так, к примеру, в конце апреля канцлер ФРГ в телефонном разговоре с хозяином Кремля указал на то, что РФ должна как можно скорее прекратить огонь, перестать называть украинских защитников “нацистами”, а вся ответственность за продовольственный кризис ляжет на россиян.



В итоге Россия заявила о том, что не отказывается от переговоров с Украиной, хотя перед этим переговорная группа и Лавров заявили о прекращении “любых” переговоров. Началась подготовка договора по предоставлению прохода грузовых кораблей с украинским зерном. Единственное, что осталось неизменным – риторика о “нацистах”. По всей видимости нарратив был в основе всей пропаганды и одной из “целей” войны России, поэтому его никак нельзя было изменить.

Последний телефонный разговор Шольца и Путина дает хороший прогноз для Украины. Так, канцлер Германии призвал Путина как можно скорее найти дипломатическое решение, по прекращению огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины. Шольц подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России, направленные на аннексию не останутся без ответа, и не будут признаны ни при каких обстоятельствах, а также заявил про необходимость обеспечения безопасность Запорожской атомной электростанции. Глава ФРГ подчеркнул важную роль зерновой сделки и обратился к Путину с призывом не дискредитировать соглашение и продолжать его полностью выполнять.



Шольц дал понять, что Запад теперь не рассматривает прекращение огня и дипломатическое решение конфликта без освобождения всей территории Украины, как это было еще весной – в начале лета. Страны НАТО настроены на более серьезную и долгосрочную поддержку Киева, если российские войска не будут выведены с Украины.

В словах Шольца есть замечание и по поводу проведения так называемых референдумов на оккупированных территориях. Если учесть, что после их реализации Россия должна была объявить о расширении своей территории до границ захваченных областей, следовательно, атаки ВСУ на эти территории означали бы для Кремля атаки на РФ, то Запад не стал бы воспринимать это также.

Отдельным пунктом он выделил безопасность ЗАЭС, то есть, намекнул, что Запад не просто “выражает озабоченность”, но готов к конкретным действиям, если атаки по электростанции продолжаться. Касательно вывоза зерна из Украины, Шольц дал понять, что ее отмена, о чем сказал Путин, также приведет к последствиям и невозможности возобновления диалога с диктатором. Дело в том, что пойдя на разблокировки морских путей для зерновозов, Кремль якобы воскресил надежду на то, что с Путиным можно договориться, вводя в иллюзию заинтересованных в российском газе глав стран ЕС.



Разговор Шольца должен был приоткрыть занавес реальности для Путина. Канцлер ФРГ подчеркнул, что на данный момент нет иного решения, кроме как вывести российскую армию за пределы государственных границ Украины, если Путин не планирует прекращать поставки газа в ЕС. «Лидер Германии лично намекает Путину, что война на поле боя для него проиграна и если он не хочет, чтобы страны НАТО взялись за его свержение в Кремле, ему необходимо начать следовать по пути деэскалации», — считают украинские политологи.