Шаг за шагом к закрытию «Северного потока-2»

19:49 09 ноября Киев, Украина





Как стало известно, проект нового газопровода из России в Германию был приостановлен. Это связано в первую очередь с тем, что его строительство является в большей степени политическим событием нежели экономически выгодным.

При завершении строительства нового газопровода, Строительство “Северного потока-2” приостановлено. Это первый шаг на пути к мерам пресечения российской агрессии. Что дальше?Как стало известно, проект нового газопровода из России в Германию был приостановлен. Это связано в первую очередь с тем, что его строительство является в большей степени политическим событием нежели экономически выгодным.При завершении строительства нового газопровода, Путин намеревался перекрыть кран “Северного потока”, тем самым заставляя Украину покупать газ гораздо дороже. Основным аргументом стало то, что Украина не надежный партнер. Под не надежным партнером он имел ввиду военную ситуацию на востоке страны, которую сам и создал.

Из-за того, что для Германии осталась не ясна роль Украины после запуска нового газопровода, было приостановлено строительство. Хотя это и было тяжелым решением для немцев. Ведь при запуске газа напрямую из России они получать значительное превосходство над остальными европейскими странами, перепродавая газ. Очередным шагом на ухудшение отношений с западом стало отравление политического оппозиционера Путина – Алексея Навального. Он был отравлен ядом из семейства “Новичек”.

Этот яд был разработан российскими учеными как химическое оружие. Использовался специально обученными людьми для устранения неугодных государству людей.

Так случилось и с Навальным. После очередной победой над единоросами он был отравлен в номере своего отеля. При этом правительство РФ отвергает версию об отравлении и подает иск на политика по статье – оскорбление президента.

И хотя информация о том, что Навальный был отравлен именно новичком стала известна от немецких, независимых, врачей, Кремль все равно подчеркивает, что правительство не имеет никакого отношения к произошедшему.