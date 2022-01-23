Шаг влево, шаг вправо – расстрел

20:39 08 Сентябрь Киев, Украина

С начала правления Путина Россия потеряла демократию. Страна давно управляется одним человеком и действует согласно его плана. Это можно видеть по действиям со стороны правоохранителей, которые тотчас выходят арестовывать людей, которые делают что-либо не так.

Ярким примером может служить не давнее дело Сергея Фургала. Сергей Иванович Фургал участвовал в выборах в губернаторы Хабаровского края, не надеясь выиграть. В итоге, благодаря своей честности и открытости, – победил. Как и полагалось губернатору, с первых же дней начал помогать простым людям. Причем народ мог напрямую обращаться к Фургалу, будто он чей-то сосед или знакомый. Сергей Иванович сдержал обещание данные им в отношении народа и вскоре стал народным любимцем и символом честной власти.

Каким же было удивление людей в Хабаровском крае, а вскоре и во всей России, когда на Фургала возбудили уголовное дело по обвинению в организации убийств и покушении на убийство, 20-ти летней давности. После чего “утратил доверие Путина” и был освобожден от поста губернатора.

Для того чтобы понять, почему было потеряно доверие Путина к Сергею Фургалу, необходимо взглянуть на его деятельность несколько детальней. Оказывается, что “уголовник” Сергей Фургал выставил на аукцион яхту, принадлежащую администрации Хабаровского края. По данным деклараций, на ее обслуживание использовалось более 600 тысяч рублей в год из краевого бюджета.

Также начал сокращать зарплаты и пенсии госслужащим, в том числе и свою. Так, по официальным данным, у прошлого губернатора Вячеслава Шпорта зарплата составляла 1,4 млн рублей, в то время как Фургал сократил эту цифру до 400 тыс. По его словам, данное решение сократило расходы региона на 1,2 млрд рублей в год.

Также он выдвигал на обсуждение решение по присвоению Хабаровску статуса – город Федерального значения, это вызвало бурный резонанс среди народа, однако продолжения так и развития данного процесса не последовало.

Список его заслуг можно перечислять долго, однако основным его “преступлением” стало стремительно сокращение долга Хабаровского края. За день до его задержания он выступил с ежегодным докладом, где сообщил, что долг Хабаровска составил 69,7% от суммы собственных доходов, а это означает, что еще 0,3% и регион не сможет распоряжаться собственными средствами, это сможет делать только Кремль. Ему удалось за год сократить долг до 66,3% и он намеревался и дальше сокращать его.

Как следствие, Хабаровск формально, мог бы полностью освободиться от манипуляций Кремля и продолжать развитие в правильном векторе. Рейтинг Фургала все рос и рос, а Путина падал. Путин увидел в нем опасность, человека, который не только не подчиняется его воровским требованиям но и сможет в дальнейшем свергнуть его с “престола”.

Путин боится. Любое неповиновение карается тюремным заключением и лишением любых привилегий несмотря на заслуги перед государством. Он судорожно старается удержать власть запугивая и ущемляя народ. Однако такие люди, как Сергей Фургал дают народу почувствовать вкус демократии и значимости для государства, после чего не в силах возвращаться в путинский режим тирании, выходят на улицы требовать нормальной жизни.