“Северный поток-2” - Game over

18:06 16 Октябрь Киев, Украина

В 2016 году стартовало строительство газовой магистрали – Северный поток -2. Ее целью является поставка газа из России в Германию и другие страны Европы. Основным заявлением Европейской стороны перед началом строительства было – построить во чтобы то не стало.

Несмотря на столь громкое заявление, на сегодняшний день строительство может быть приостановлено. Причины налицо. Кремль начал слишком много позволять себе.

Отравление политического оппонента, главу комитета по борьбе с коррупцией и главного претендента на пост президента РФ Алексея Навального не первый случай покушения на человека явно протестующего против партии Единая Россия.

После переправки оппозиционера в Берлин немецкие врачи выяснили, что Навальный был отравлен военным химическим оружием – Новичок. Таким ядом владеет лишь правительство РФ и его могут использовать единицы, так как, даже самый опытный химик, может попросту отравиться и попутно отравить много ни в чем неповинных людей.

В связи с этим вывод один – Алексей был отравлен по прямому приказу Путина. В то время, пока он находился в больнице и уже успел прийти в себя, к нему в палату приходила Ангела Меркель, где они успели пообщаться по поводу дальнейших планов Навального. О чем они смогли договориться - не известно, однако Меркель начала задумываться о прекращении строительства Северного потока – 2. Об этом сообщил ее пресс-секретарь – Штеффен Зайберт.

Все дело в том, что Европа не может себе позволить сотрудничать со страной, которая нормально воспринимает методы, используемые Кремлем для устранения политических конкурентов. Убийство человека по прямому приказу президента, по причине того, что он высказывает недовольство, в отношении правящей партии для стран Евросоюза неприемлемо. И так как это не первый случай, который был зафиксирован с использованием яда Новичок, Германия вынуждена настаивать на том, чтобы строительство Северного потока - 2, так нужное России, временно приостановилось, а то и вовсе прекратилось.

В противном случае можно видеть, что Путина это даже забавляет. Он понимает, что имеет большие рычаги давления на Европу и пользуется эти. С другой стороны, он получает удовольствие от удержания в страхе остальных своих противников, даже если они находятся на территории других стран. Ведь подобное оружие может быть в любом агрегатном состоянии, никто точно не знает. Оно настолько токсично, что убийца может просто прикоснуться или сама жертва может до чего-то дотронуться и умереть. А это значит, что человек, громко высказывающийся против Единой России, может быть убит в любой момент достаточно мистическим образом.

Путин превращается в серийного убийцу, которым овладела мания безграничного величия, что не может сказываться на его правлении. На западе это понимают и стараются принимать меры. Вектор задан верно, но ослепленный своей безграничной властью