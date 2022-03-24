Северный поток-2: экономическая выгода или политическая манипуляция

18:28 30 октября Киев, Украина

Северный поток-2 – газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его главной целью является обход Украины и поставка газа в Европу напрямую.

Начало строительства “Северного потока-2”, как ни странно, началось со вторжения войск России в Украину. В 2014 году часть газопровода “Северный поток” вышла из строя благодаря диверсионному направленному взрыву на востоке Украины. Грамотно спланированная операция “вежливых людей” из ЧВК Вагнера послужила притянутым за уши предлогом для строительства нового газопровода. Как прокомментировала российская сторона – “Украина является ненадежным энергетическим партнером в связи с гражданской войной на востоке страны”.

Начиная с 2018 года, США вводит санкции на компании причастные к строительству газопровода. Если проект будет завершен, они планируют вводить санкции и на потребителей газа с “Северного потока-2”.

Этот проект, как говорят сами россияне, почти идентичный газопроводу с транзитом через Украину. Стран, через морские границы которых будет проходить труба, задействуется больше, что означает увеличения затрат на транзитную часть. Цена на газ снижена за счет санкций. О какой экономии идет речь неясно.

Газопровод будет выходить в Германии. Таким образом, немцы планируют взять контроль над большей частью энергетики в стране. Это очень привлекательно для Ангелы Меркель, но тем не менее, будучи адекватным человеком и сильным политиком, она была одним из инициаторов приостановки проекта, так как роль Украины остается неясной до сих пор. Немецкие политики озабочены тем, что из-за манипуляций Кремля Украинская экономика может оказаться под угрозой коллапса в связи с закрытием “Северного потока”.

Все факты указывают на то, что строительство новой газовой магистрали это попытки России приобрести еще один рычаг давления и способ манипуляции на западные страны, но никак не более экономическую выгоду.

После завершения строительства, Путин без каких-либо проблем сможет совершить эскалацию конфликта в Украине, не боясь потерять главного импортера газа. Все новые и новые санкции накладываемые на Путина и его кремлевскую команду уже не так будут пугать российское правительство.

Из этого следует, что строительство “Северного потока-2” необходимо остановить во избежание продвижения путинской тирании на запад. Своевременный ввод санкций на компании-подрядчики, что участвуют в строительстве поможет поддержать вопрос о прекращении строительства. Отказ от российского газа вовсе покажет Кремлю, что манипуляции Путина бесполезны и лишь вредят России и российскому народу.