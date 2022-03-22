Северный Кавказ может резко изменить свое отношение к войне в Украине

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля несколько губернаторов Северокавказских республик выступили с воинственными заявлениями. Сын чеченского полевого командира и глава режима в современной Чечне Рамзан Кадыров заявил, что его 12 тыс. боевиков готовы к выполнению приказов главнокомандующего. Губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло предупредил Запад, чтобы “не будили русского медведя”. Губернатор Дагестана Сергей Меликов заявил, что у России есть все необходимое вооружение и живая сила “для защиты нашего общего дома”.
Спустя несколько дней, 27 февраля 2022 года, Меликов сообщил о первых потерях в военной операции. По состоянию на 15 марта Дагестан официально признал гибель 29 человек.
Отдельные публикации данных по Ингушетии и Северной Осетии свидетельствуют о значительных потерях в малых республиках - 8 и 14 военных соответственно. Ингушский сайт «Фортанга» уже 3 марта сообщил о 12 погибших. Минобороны РФ, 2 марта единственный раз сообщало о потерях живой силы в 498 человек.
Спустя несколько дней, 27 февраля 2022 года, Меликов сообщил о первых потерях в военной операции. По состоянию на 15 марта Дагестан официально признал гибель 29 человек.
Отдельные публикации данных по Ингушетии и Северной Осетии свидетельствуют о значительных потерях в малых республиках - 8 и 14 военных соответственно. Ингушский сайт «Фортанга» уже 3 марта сообщил о 12 погибших. Минобороны РФ, 2 марта единственный раз сообщало о потерях живой силы в 498 человек.
По состоянию на 21 марта Украина, по данным с полей битвы, оценило потери противника в более чем 14 тыс. человек, а раненых – приблизительно в 43 тыс. Украинские источники представили список захваченных российских военнослужащих, в который входят, в частности, выходцы из Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
Так как война затянулась, потери возрастут еще больше и начнут более глубоко влиять на общественные настроения на Северном Кавказе, считают украинские политологи. Северокавказцы, по их мнению, не обязательно разделяют идеи и цели российского правительства. Для Кремля оккупация Украины - это восстановление своего влияния, тот самый «Русский мир».
Алексей Арестович сообщил, что кадыровцы, относятся к украинцам, находящимся под оккупацией, значительно лучше других.
Помимо прямых военных издержек вторжения, вскоре начнут сказываться и экономические издержки. Прогнозируемый спад государственных доходов может особенно сильно ударить по республикам Северного Кавказа, поскольку они очень зависят от субсидий центрального правительства в Кремле.
На самом деле большая “поддержка” республик Северного Кавказа связана в больших субсидиях. Например, Чечня получила от государственного бюджета РФ 300 миллиардов рублей. Это очень значительная сумма для России в ее нынешнем экономическом спаде. Трудно спрогнозировать ситуацию, в том случае, если денежные потоки прекратятся.
На самом деле большая “поддержка” республик Северного Кавказа связана в больших субсидиях. Например, Чечня получила от государственного бюджета РФ 300 миллиардов рублей. Это очень значительная сумма для России в ее нынешнем экономическом спаде. Трудно спрогнозировать ситуацию, в том случае, если денежные потоки прекратятся.
Хотя сейчас трудно ожидать надвигающегося восстания в регионе, в тот момент, когда в России случится дефолт, а жертв на войне станет еще больше, это будет иметь серьезные последствия для власти.
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