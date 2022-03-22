Северный Кавказ может резко изменить свое отношение к войне в Украине

10:57 22 марта Киев, Украина

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля несколько губернаторов Северокавказских республик выступили с воинственными заявлениями. Сын чеченского полевого командира и глава режима в современной Чечне Рамзан Кадыров заявил, что его 12 тыс. боевиков готовы к выполнению приказов главнокомандующего. Губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло предупредил Запад, чтобы “ не будили русского медведя ” . Губернатор Дагестана Сергей Меликов заявил, что у России есть все необходимое вооружение и живая сила “ для защиты нашего общего дома ” .



Спустя несколько дней, 27 февраля 2022 года, Меликов сообщил о первых потерях в военной операции. По состоянию на 15 марта Дагестан официально признал гибель 29 человек.

Отдельные публикации данных по Ингушетии и Северной Осетии свидетельствуют о значительных потерях в малых республиках - 8 и 14 военных соответственно. Ингушский сайт «Фортанга» уже 3 марта сообщил о 12 погибших. Минобороны РФ, 2 марта единственный раз сообщало о потерях живой силы в 498 человек.



По состоянию на 21 марта



Так как война затянулась, потери возрастут еще больше и начнут более глубоко влиять на общественные настроения на Северном Кавказе, считают украинские политологи. Северокавказцы, по их мнению, не обязательно разделяют идеи и цели российского правительства. Для Кремля оккупация Украины - это восстановление своего влияния, тот самый «Русский мир». По состоянию на 21 марта Украина , по данным с полей битвы, оценило потери противника в более чем 14 тыс. человек, а раненых – приблизительно в 43 тыс. Украинские источники представили список захваченных российских военнослужащих, в который входят, в частности, выходцы из Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.Так как война затянулась, потери возрастутбольше и начнут более глубоко влиять на общественные настроения на Северном Кавказе, считают украинские политологи. Северокавказцы, по их мнению, не обязательно разделяют идеи и цели российского правительства. Для Кремля оккупация Украиныэто восстановление своего влияния, тот самый «Русский мир».

Алексей Арестович сообщил, что кадыровцы, относятся к украинцам, находящимся под оккупацией, значительно лучше других.

Помимо прямых военных издержек вторжения, вскоре начнут сказываться и экономические издержки. Прогнозируемый спад государственных доходов может особенно сильно ударить по республикам Северного Кавказа, поскольку они очень зависят от субсидий центрального правительства в Кремле.



На самом деле большая “ поддержка ” республик Северного Кавказа связана в больших субсидиях. Например, Чечня получила от государственного бюджета РФ 300 миллиардов рублей. Это очень значительная сумма для России в ее нынешнем экономическом спаде . Трудно спрогнозировать ситуацию, в том случае, если денежные потоки прекратятся.