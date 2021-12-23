Северная Европа обеспокоена российской агрессией

09:39 23 Декабрь Киев, Украина

Северная Европа выразила обеспокоенность в связи с российской агрессией. 21 декабря министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Исландии и Финляндии заявили, что пристально следят за ситуацией на украинской границе.

“Военная активность России в последнее время, особенно чрезвычайная концентрация войск у границ Украины, вызывают тревогу и могут оказать дестабилизирующее воздействие на нашу общую атмосферу безопасности”, - говорится в заявлении, размещенном на сайте Минобороны Финляндии.

Страны Северной Европы подчеркивают , что продолжают поддерживать суверенитет и целостность территории Украины, а также “ поддерживают стремление государства держать тот политический курс, который она выбрала ” .

Вновь страны Европы выражают “ озабоченность ” и “ поддержку ” Украине. Однако непонятно, когда именно эти слова приобретут какую-то материальную составляющую. Хотя персональная поддержка северных стран ЕС может свидетельствовать о предстоящем подписании европейской инициативы для Украины лидерами этих государств.

Страны ЕС должны понимать, что Россия угрожает безопасности всей Европе. Об этом, в том числе, свидетельствуют требования Путина о предоставлении ему юридических обязательств от НАТО, о неразмещении ракет, военных сил и техники в приграничных с Россией государствах Европейского союза. То есть, он не хочет, чтобы НАТО проводило военную деятельность на территории стран Прибалтики и Польши. В то же время, на требование Запада отвести российские войска от Украины, в России тут же отвечают, что “это их территории, и они могут делать на них, что захотят”.

Путин перестал воспринимать “озабоченность” и “обеспокоенность”, как нечто угрожающее. Для российского диктатора это пустые слова. Поэтому, если Северная Европа действительно беспокоится по поводу сложившейся ситуации на границах Украины, лидеры стран должны подтвердить свои слова делом. Чем именно они будут подкреплять свою “озабоченность”, зависит от них: либо предложением о введении дополнительных санкций против РФ, либо подписанием европейской инициативы для Украины, либо пожертвованием вооружение, либо отправкой военных инструкторов для обучения украинской армии. Конкретные действия заставят Кремль вновь “истерить” по поводу “расширения НАТО, помощи Киеву, нагнетанию военной обстановки”. Все это даст понять Путину, что Запад не просто говорит, но и действует, что в случае нового витка агрессии, Россия и ее “элиты” вновь пострадают и на этот раз сильнее, чем за все 8 лет войны. Кремль действует и на агрессию должны идти соответствующие противодействия, а не пустые слова.