Семь лет российской оккупации: инфографика

Дмитрий Кулеба опубликовал видеообращение на странице Министерства иностранных дел в Фейсбуке. Видео посвящено седьмой годовщине российской агрессии против Украины. Министр иностранных дел заявил, что за эти годы России не только не удалось удержать контроль над Украиной, но и получилось в точности до наоборот – потерять его полностью.
Министр напомнил, что сегодня исполняется 7 лет, как Россия вероломно напала на Украину.
В то же время он выразил мнение, что когда Путин отдал приказ "зеленым человечкам" начать захват Крыма, то он не учел главного - что бросил вызов не только Украинскому государству, которая тогда была в тяжелом состоянии, а бросил вызов непокоренному украинскому народу.
В то же время в МИД опубликовали инфографику, на которой показали количество российских войск в Украину, их оснащение, количество украинских жертв российской агрессии, демографические изменения, экологические проблемы.
За семь лет российской вооруженной агрессии погибло более 13 000 человек, в том числе более 3000 гражданских, десятки тысяч получили ранения, около полутора миллиона человек вынужденно стали внутренне перемещенными лицами. Несмотря на все усилия Украины и международного сообщества найти мирное решение конфликта, вооруженная агрессия России продолжается и количество ее жертв продолжает расти каждый день.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии