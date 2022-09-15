Семь лет российской оккупации: инфографика

Дмитрий Кулеба опубликовал видеообращение на странице Министерства иностранных дел в Фейсбуке. Видео посвящено седьмой годовщине российской агрессии против Украины. Министр иностранных дел заявил, что за эти годы России не только не удалось удержать контроль над Украиной, но и получилось в точности до наоборот – потерять его полностью.

"Российская агрессия не смогла достичь своей стратегической цели. Москва не удержала Украины в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее. Сегодня Украина продолжает свое развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО. Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее ", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что сегодня исполняется 7 лет, как Россия вероломно напала на Украину.

В то же время он выразил мнение, что когда Путин отдал приказ "зеленым человечкам" начать захват Крыма, то он не учел главного - что бросил вызов не только Украинскому государству, которая тогда была в тяжелом состоянии, а бросил вызов непокоренному украинскому народу.

В то же время в МИД опубликовали инфографику, на которой показали количество российских войск в Украину, их оснащение, количество украинских жертв российской агрессии, демографические изменения, экологические проблемы.

"Демократический мир должен жестко отвечать на постоянные нарушения Россией прав человека и международного гуманитарного права. Временная оккупационная власть РФ превратила оккупированные территории в гетто бесправия среди европейского континента. Украинский Крым и отдельные районы Донбасса, оккупированные Россией, стали местами террора и произвола ", - заявили в МИД.

За семь лет российской вооруженной агрессии погибло более 13 000 человек, в том числе более 3000 гражданских, десятки тысяч получили ранения, около полутора миллиона человек вынужденно стали внутренне перемещенными лицами. Несмотря на все усилия Украины и международного сообщества найти мирное решение конфликта, вооруженная агрессия России продолжается и количество ее жертв продолжает расти каждый день.