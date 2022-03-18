Секретные учения Вооруженных сил США прошли в Европе

15:27 24 октября Киев, Украина

Поскольку политическая ситуация в мире далека от фактического мира, объединенные вооруженные силы находятся в постоянной боевой готовности. Как говорится, хочешь мира – готовься к войне. По информации издание Stars and Stripes, вчера, 23 октября, Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) завершило секретные военные учения на территории Германии. Военные отрабатывали быструю мобилизацию сил на случай войны.

По словам директора по учениям и оценке EUCOM генерал-майора Джона Бойда, учения Austere Challenge 2021 проходили на протяжении недели. В них были задействованы 4400 военных из США и стран НАТО.

"Они (учения – ред.) имеют широкую направленность. Было бы справедливо сказать, что мы работаем над бесчисленным множеством проблем", – сказал Бойд.

В Европейском командовании США отметили, что отрабатывалось объединение войск союзных держав на земле, море, воздухе, кибер и космическом пространствах в случае конфликта.

"Учения проходили в период повсеместной обеспокоенности военных в связи с угрозой со стороны России", – говорится в сообщении.

Напомним, в 2020 году страны НАТО потратят на оборону более $1 трлн. Военные расходы США составят почти $785 млрд, расходы стран Европы и Канады – более $307 млрд.

Также стало известно, что НАТО строит космический командный центр в Германии для противодействия угрозам со стороны России и Китая.