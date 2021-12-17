Секретные материалы: НАБУ обнародовало часть материалов по делу Вовка

22:14 21 Июль Киев, Украина

В пресс-службе НАБУ сообщили о подозрении, выданном Павлу Вовку и Зиновию Холоднюку, по факту попытки захвата государственной власти. Кроме того, Бюро рассекретило и обнародовало часть материалов дела.

Речь идет о противозаконных действиях 12 человек, среди которых Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк и руководитель Государственной судебной администрации Украины (ГСАУ) Зиновий Холоднюк. Согласно материалам дела, главы двух судебных инстанций вступили в преступный сговор с целью захватить государственную власть, а также участвовали организации вынесения заказных решений судов.

В бюро опубликовали записи разговоров председателя ОАСК Павла Вовка с главой Государственной судебной администрации Зиновием Холоднюком и лояльным к нему кандидатом в Высшую квалификационную комиссию судей. Они обсуждают конкурс по избранию нового главы Госсудебной администрации, который проводит Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной власти.

Обнародованные материалы могут указывать на причастность глав ОАСК и ГСУ к одному из многочисленных преступлений. В частности, Вовк и Холоднюк подозреваются в злоупотреблении влиянием на лицо, уполномоченное на выполнение функций государства. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура получили указанное дело от коллег из СБУ для дальнейшего расследования.

"Учитывая исключительную общественную значимость уголовного производства, НАБУ обнародовало рассекреченные материалы следственных действий, раскрывающих детали преступления", - говорится в сообщении.

В опубликованных записях разговоров чиновников говорится о препятствовании назначения победителя конкурса на должность главы Государственной судебной администрации Украины (ГСАУ).

"Холоднюк не отвечал требованиям для кандидатов, поэтому решил помешать проведению конкурса и, таким образом, сохранить должность. За помощью он обратился к главе ОАКС, чтобы тот помешал назначению победителя конкурса", - говорится в материалах следствия.

Вовк согласился помочь Холоднюку, но при условии назначения "своих людей" в состав Высшей квалификационной комиссии судей по квоте ГСАУ.

В видео присутствуют разговоры других фигурантов - кандидата в ВККС и судей ОАСК, о назначении одного из членов ВККС по квоте ГСАУ и о планах по препятствованию проведения конкурса на должность главы ГСАУ.

Напомним! 17 июля в Окружном административном суде Киева заявили, что к ним пришли с обысками в рамках расследования дел Майдана.

По итогам обысков детективы НАБУ объявили о подозрении главе Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю председателя суда Евгению Аблову, пяти другим судьям и главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

В НАБУ заявили, что глава ОАСК возглавил «преступную организацию», в состав которой входило не менее 12 человек, целью которой был «захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе». В НАБУ говорят, что Павел Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Сам Павел Вовк сказал, что находится в отпуске и подозрение ему не вручали. То же самое утверждает и глава Судебной администрации Зеновий Холоднюк.