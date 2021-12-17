Секретные материалы: НАБУ обнародовало часть материалов по делу Вовка

В пресс-службе НАБУ сообщили о подозрении, выданном Павлу Вовку и Зиновию Холоднюку, по факту попытки захвата государственной власти. Кроме того, Бюро рассекретило и обнародовало часть материалов дела.
Речь идет о противозаконных действиях 12 человек, среди которых Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк и руководитель Государственной судебной администрации Украины (ГСАУ) Зиновий Холоднюк. Согласно материалам дела, главы двух судебных инстанций вступили в преступный сговор с целью захватить государственную власть, а также участвовали организации вынесения заказных решений судов.
В бюро опубликовали записи разговоров председателя ОАСК Павла Вовка с главой Государственной судебной администрации Зиновием Холоднюком и лояльным к нему кандидатом в Высшую квалификационную комиссию судей. Они обсуждают конкурс по избранию нового главы Госсудебной администрации, который проводит Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной власти.
Обнародованные материалы могут указывать на причастность глав ОАСК и ГСУ к одному из многочисленных преступлений. В частности, Вовк и Холоднюк подозреваются в злоупотреблении влиянием на лицо, уполномоченное на выполнение функций государства. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура получили указанное дело от коллег из СБУ для дальнейшего расследования.
В опубликованных записях разговоров чиновников говорится о препятствовании назначения победителя конкурса на должность главы Государственной судебной администрации Украины (ГСАУ).
Вовк согласился помочь Холоднюку, но при условии назначения "своих людей" в состав Высшей квалификационной комиссии судей по квоте ГСАУ.
В видео присутствуют разговоры других фигурантов - кандидата в ВККС и судей ОАСК, о назначении одного из членов ВККС по квоте ГСАУ и о планах по препятствованию проведения конкурса на должность главы ГСАУ.
Напомним! 17 июля в Окружном административном суде Киева заявили, что к ним пришли с обысками в рамках расследования дел Майдана.
По итогам обысков детективы НАБУ объявили о подозрении главе Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю председателя суда Евгению Аблову, пяти другим судьям и главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.
В НАБУ заявили, что глава ОАСК возглавил «преступную организацию», в состав которой входило не менее 12 человек, целью которой был «захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе». В НАБУ говорят, что Павел Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.
Сам Павел Вовк сказал, что находится в отпуске и подозрение ему не вручали. То же самое утверждает и глава Судебной администрации Зеновий Холоднюк.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии