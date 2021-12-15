Секрет Пентагона: сроки передислокации войск в ЕС не уточняются

Пентагон не готов сообщить широкой общественности сроки, когда начинается передислокация войск США, находящихся в Европе.

Сообщается только о том, что передислокация американских войск займет некоторое время. Информацию озвучена в четверг на брифинге для журналистов официальным представителем Пентагона Джонатаном Хоффманом.

Он не стал уточнять сроки перемещения войск, подчеркнув, что "его осуществление в полном объеме займет некоторое время". Ранее оборонное ведомство проинформировало, что США в течение нескольких недель приступят к передислокации войск в Европе.

В среду американский министр обороны Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен добиваться дальнейшего наращивания сил на восточном фланге Североатлантического альянса. По его словам, решение о выводе из Германии 11,9 тысячи американских военнослужащих и передислокации части из них в Италию и Бельгию было принято в рамках более широких усилий по "повышению боеспособности альянса".