Сегодня в Женеве пройдет саммит Байдена и Путина: что планируют

11:45 16 июня Киев, Украина





Разговоры о предстоящем большого количества российских войск на восточных и южных границах Украины в апреле. Некоторые политологи предполагают, что “ бряцанье оружием ” Путина было необходимо именно для того, чтобы Запад обратил на него внимание.

Если учесть, что последние две неделе на внутреннем политическом инфополе России все только и говорят о предстоящей встрече Путина и Байдена, то, скорее всего, целью апрельских военных “ учений ” была именно попытка “ царя ” обратить на себя внимание. Следовательно, можно предположить, что цель предстоящей встречи для президента РФ уже достигнута. Как это ни парадоксально: цель саммита для России – саммит. Джозеф Байден и Владимир Путин должны встретиться 16 июня в Женеве, на вилле XVIII века La Grange. На встрече президенты обсудят проблемы, накопившиеся между Россией и США с 2014 года. Также, лидеры стран могут говорить о ситуации на Востоке Украины, Северном потоке, расширении гегемонии Китая. Однако эксперты утверждают, что диалог между Путиным и Байденом бесполезен.Разговоры о предстоящем саммите начались после звонка Джо Байдена Владимиру Путину и предложении встретиться. Вероятно, это произошло из-за скопления оченьроссийских войск на восточных и южных границах Украины в апреле. Некоторые политологи предполагают, чтобряцанье оружиембыло необходимо именно для того, чтобыобратил навнимание.Если учесть, что последние две неделе на внутреннем политическом инфополе России все только и говорят о предстоящей встрече Путина и Байдена, то, скорее всего, целью апрельских военныхученийбыла именно попыткацаряобратить на себя внимание. Следовательно, можно предположить, что цель предстоящей встречи для президента РФ уже достигнута. Как это ни парадоксально: цель саммита для России – саммит.

С другой стороны, Джозеф Байден хоть и предложил встретиться Путину, он дает понять, что встреча для него не является сверхважной. Это выражается в его отказе от проведения дебатов и пресс-конференции с президентом РФ. Он по-прежнему не считает Россию равным соперником. И даже изречение Татьяны Становой, - “ Россия хоть и слабее США экономически, но, поскольку ядерный арсенал примерно одинаковый, все остальное неважно ” , не смогло убедить Байдена в обратном. Для США на данный момент основным противником, во всех направлениях, является Китай. Поэтому, американскому президенту очень важно будет выяснить вопрос о позиции России относительно Китая. Для Байдена не имеет значения мания величия Путина, у него насущны более глобальные проблемы.