Сегодня в Женеве пройдет саммит Байдена и Путина: что планируют

Джозеф Байден и Владимир Путин должны встретиться 16 июня в Женеве, на вилле XVIII века La Grange. На встрече президенты обсудят проблемы, накопившиеся между Россией и США с 2014 года. Также, лидеры стран могут говорить о ситуации на Востоке Украины, Северном потоке, расширении гегемонии Китая. Однако эксперты утверждают, что диалог между Путиным и Байденом бесполезен.
Разговоры о предстоящем саммите начались после звонка Джо Байдена Владимиру Путину и предложении встретиться. Вероятно, это произошло из-за скопления очень большого количества российских войск на восточных и южных границах Украины в апреле. Некоторые политологи предполагают, что “бряцанье оружием” Путина было необходимо именно для того, чтобы Запад обратил на него внимание.
Если учесть, что последние две неделе на внутреннем политическом инфополе России все только и говорят о предстоящей встрече Путина и Байдена, то, скорее всего, целью апрельских военных “учений” была именно попытка “царя” обратить на себя внимание. Следовательно, можно предположить, что цель предстоящей встречи для президента РФ уже достигнута. Как это ни парадоксально: цель саммита для России – саммит.
Разговоры о предстоящем саммите начались после звонка Джо Байдена Владимиру Путину и предложении встретиться. Вероятно, это произошло из-за скопления очень большого количества российских войск на восточных и южных границах Украины в апреле. Некоторые политологи предполагают, что “бряцанье оружием” Путина было необходимо именно для того, чтобы Запад обратил на него внимание.
Если учесть, что последние две неделе на внутреннем политическом инфополе России все только и говорят о предстоящей встрече Путина и Байдена, то, скорее всего, целью апрельских военных “учений” была именно попытка “царя” обратить на себя внимание. Следовательно, можно предположить, что цель предстоящей встречи для президента РФ уже достигнута. Как это ни парадоксально: цель саммита для России – саммит.
С другой стороны, Джозеф Байден хоть и предложил встретиться Путину, он дает понять, что встреча для него не является сверхважной. Это выражается в его отказе от проведения дебатов и пресс-конференции с президентом РФ. Он по-прежнему не считает Россию равным соперником. И даже изречение Татьяны Становой, - “Россия хоть и слабее США экономически, но, поскольку ядерный арсенал примерно одинаковый, все остальное неважно”, не смогло убедить Байдена в обратном. Для США на данный момент основным противником, во всех направлениях, является Китай. Поэтому, американскому президенту очень важно будет выяснить вопрос о позиции России относительно Китая. Для Байдена не имеет значения мания величия Путина, у него насущны более глобальные проблемы.
И если президент РФ уже достиг своей цели еще до начала встречи, то вопросы, которые будут обсуждаться между лидерами стран на саммите, приведут к бесполезному сотрясению воздуха. Байден в очередной раз убедится, что с Путиным невозможно ни о чем договориться, Путин после встречи подчеркнет, что американцы не хотят “жить дружно”, в отличие от России и ситуация между странами не изменится.
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