16:20 30 ноября Киев, Украина

Сегодня Россия – это террористическое государство и режим путина – это террористический режим».

Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины Валерий Удовиченко, выступая на VI Международной научно-практической конференции «Геноцид как оружие в борьбе против украинской нации в ХХ-ХХІ вв.: интердисциплинарные подходы», которая состоялась в Киеве 24-25 ноября и была посвящена 90 -й годовщине голодомора-геноцида.



«Сегодня россия – это террористическое государство и режим путина – это террористический режим. Они представляют угрозу для гражданской критической инфраструктуры Украины и продолжают использовать террористические методы в войне против Украины», — отметил Удовиченко.



Это подтвердили парламенты Эстонии, Литвы, Латвии, Нидерландов, парламентская ассамблея НАТО и Европарламент.

Весь цивилизованный, демократический мир начинает признавать Россию террористическим государством, а режим Путина – террористическим режимом.



И это не скрывают путинские пропагандисты, призывая российские власти наносить ракетные удары исключительно по гражданской инфраструктуре Украины. Даже в соответствии с федеральным законом «о борьбе с терроризмом» такая деятельность подпадает под определение «террористической деятельности».