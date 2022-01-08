Самые экономичные бензиновые автомобили

11:49 27 Август Киев, Украина

Постоянный рост цен на топливо и сложная экономическая ситуация привели к существенному увеличению популярности машин со скромным уровнем потребления топлива. Изучив рейтинг самых экономичных машин на бензине, мы можем более детально ознакомиться с наиболее востребованными моделями данной категории, их характеристиками и особенностями.



Одной из таких является Bajaj Qute.

Очень необычным средством передвижения называют маленький легковой автомобиль, который по размерам едва превышает коляску мотоцикла. Параметры машины производства Индии просто поражают — всего 100 км пути она расходует менее 3 литра бензина для мотора в 13 л.с.



Далее в списке расположился Smart FourTwo.

Еще одно необычное решение — иномарка для людей, которые не боятся экспериментировать. Экономичный бензиновый автомобиль стоит значительно дороже предыдущего варианта — около 330 тысяч гривен, однако уровень безопасности куда выше. Потребляет мало горючего — объем около 4 литров расходуется на каждые 100 км пути.

Бензиновый двигатель в 90 лошадиных сил развивает довольно приличную скорость по сравнению с другими автомобилями такого класса, особенно по ровным городским дорогам. Стоит помнить, что подобного рода микрокары не предназначены для сельской местности или плохих автострад, так как практически мгновенно выходят из строя.



Нашлось здесь место и для KIA Picanto.

Если все же хочется полноразмерный или средний хэтчбек-класс известной марки, то эта машина — эталон рекомендаций.

Большой экономичный автомобиль в базовой версии стоит немного дороже предыдущего варианта, зато показатели и технические характеристики лучше, если сравнивать с другими. Так, эта модель имеет силовой агрегат объемом в 1,2 л, мощность двигателя составляет 61 л.с., а расход топлива в городе составляет 7 литров.



Замыкает этот список Ford Fiesta.

Невероятно популярная модель с малым потреблением топлива, с хорошим, лаконичным дизайном. Прекрасно подходит как для города, так и для загородных дорог. Потребляет всего 3,7 литра горючего — показатель на уровне миникаров с первых строк нашего рейтинга. Это действительно лучшее решение для тех, кто хочет сэкономить значительное количество средств.

Машина экономно потребляет бензин, — вполне реальное и разумное решение. Не случайно европейские владельцы при покупке в первую очередь смотрят на расход топлива.